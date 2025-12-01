Мъж е намушкан в гърдите в Ловеч

М ъж на 44 години е прободен в гръдния кош след скандал и физическа саморазправа в заведение в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 22:40 ч. в петък, в Районното управление на полицията е получен сигнал за инцидента в жилищен комплекс „Червен бряг“. След свадата и боя между група мъже е бил намушкан 44-годишният, който е криминално проявен.

Той е бил откаран за лечение в плевенска болница. По случая е образувано досъдебно производство. Служители на РУ-Ловеч продължават активно работата по изясняване на всички обстоятелства и участници в конфликта.