Пускат двупосочно движението по "Дунав мост"

З а Коледно-Новогодишните празници се предвижда движението по "Дунав мост" при Русе – Гюргево да бъде пуснато и в двете платна. Това заяви днес областният управител Драгомир Драганов.

Драганов: „Дунав мост“ няма да бъде затварян по време на ремонта

Идеята е движението по време на празниците да се извършва и в двете ленти на съоръжението, за да може трафикът да бъде облекчен. За момента това е планирано да се случи в периода между 18 декември тази година и 4 януари 2026 г.

Възобновяват ремонта на Дунав мост при Русе

От 4 януари ще бъдат подновени ремонтните дейности в следващия пети от общо шест участъка.

"В постоянен контакт сме с всички институции от българска и румънска страна и при промяна на обстоятелствата сме готови да предприемем необходимите мерки", коментира още Драганов.