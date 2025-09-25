Кметът на Варна Благомир Коцев: Заплашваха ме, че ще свърша като турските опозиционни кметове

К метът на Варна, Благомир Коцев, бе арестуван и поставен под стража по обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група, което предизвика силни реакции от опозицията, гражданското общество и европейски институции. Делото към момента се превръща в символ на напрежението между правосъдието и демократичните стандарти в България, пише NOVA.

В телефонен разговор от ареста с изданието Politico, Коцев призова ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху правителството.

Той разказа, че преди ареста е бил предупреден, че срещу него има политическа атака. По думите му това е свързано с платформата на неговата партия срещу мафията в морския град.

„Казваха ми: ''Напусни тази партия, ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, това ще се случи - виж какво стана в Турция". Сценарият е много подобен на това, което виждам извън ЕС, но ние сме член на ЕС“, разказа Коцев.

От ареста си Коцев заяви, че хората са уплашени от отстъплението на България от върховенството на закона.

„Много се страхувам от страха, който виждам навън“, каза той. „Хората се боят да говорят срещу това, което се случва“, каза още той.

Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинения в корупция, които той категорично отрича. Арестът предизвика национални протести и нова вълна на недоволство срещу влиянието на организираната престъпност в страната.

Премиерът Росен Желязков от ГЕРБ заяви през юли, че независимата съдебна система трябва да бъде оставена да върши работата си без политическа намеса.

Обществените поръчки стоят и в основата на делото срещу Коцев. Пламенка Димитрова, мениджър в кетъринг компания, получила изгодни договори от предишната варненска управа, обвини Коцев, че се е опитал да я изнуди за нови договори. Според обвинението, кметът е поискал 15% намаление на цените за храната в училища и детски градини.

„Ако аз, като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда мишена, това може да се случи на всеки гражданин“, коментира Коцев. „Всеки може да бъде държан в ареста месеци или дори години, дори да е невинен, докато някой не реши да го освободи.“

„Много хора в България се питат къде сме по отношение на съдебната система“, добави той. „Това ме тревожи дълбоко, защото вместо да напредваме като член на ЕС, вървим назад.“​​

Национални и международни реакции

Арестът на Коцев привлече вниманието и на бившия премиер Николай Денков, който заяви, че България се намира в „състояние на диктатура“.

Президентът Румен Радев обвини съдебната система, че „безмилостно“ преследва опозицията, докато си затваря очите за действията на управляващите. „Все по-трудно е Европа да бъде заблуждавана за случващото се в България“, каза той.

Бившият премиер Кирил Петков определи делото като част от по-широка кампания срещу опозиционните партии, организирана според него от главния прокурор Борислав Сарафов в полза на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Град без кмет е в полза на режима на Путин“, подчерта Петков пред Politico.

Междувременно Пеевски влезе в остър словесен сблъсък с Асен Василев от „Продължаваме промяната“, а Борисов заяви с ирония, че би носил тениска с лика на Коцев, ако му дадат такава.