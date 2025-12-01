Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

П ротест срещу подготвяното повишение на таксата за битови отпадъци се състоя в Минерални бани. В докладна, внесена от кмета Мюмюн Искендер в Общинския съвет за разглеждане на сесията през декември, и публикувана на сайта на Общината, се предлага повишаване на таксата за смет с 85% за физическите лица и с 25% за юридическите. Протестът бе организиран от „ДПС - Ново начало“.

С плакати и с призиви за оставка към кмета на Минерални бани протестиращите тръгнаха от покрайнините на курортното селище към сградата на общинската администрация. Сред тях бяха депутатът от „ДПС-Ново начало“ Станислав Анастасов, областният лидер на формацията Мехмед Атаман и бившият председател на Общинския съвет в Минерални бани, а понастоящем съветник в него – Мехмед Лятиф.

Кметът на Минерални бани запазва поста си

"Ние сме против безобразията, които кметът Искендер се кани направи - да вдигне местните такси с 85% за хората и с 25% за бизнеса“, каза Станислав Анастасов.

"Цял живот Искендер граби общината и разпродава имотите ѝ. Именно затова от "ДПС-Ново начало" сме тук, за да не позволяваме повече това да се случва, да се противопоставим на тези практики и да не позволим хора като Асен Василев и Мюмюн Искендер да продължават да ограбват хора", добави Анастасов.

Протестът беше посрещнат от контрапротест на "Алианс за права и свободи: заедно с кмета, пред сградата на общинска администрация.