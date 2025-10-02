България

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви

2 октомври 2025, 09:07
Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

П олицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда.

Образувано е досъдебно произвоство за закана за убийство. 

Благомир Коцев остава в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.

Кметът на Варна Благомир Коцев в съда - снимки от заседанието
14 снимки
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело
Благомир Коцев дело

 

Източник: БНР    
благомир коцев сестра заплахи убийство разследване
Последвайте ни

По темата

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

pariteni.bg
Произведоха последния Ford Focus ST

Произведоха последния Ford Focus ST

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 3 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

България Преди 9 минути

Лекари съветват как да се предпазим от умора, главоболие и напрежение по време на геомагнитни смущения

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

България Преди 9 минути

В поредица телефонни разговори, те били заблудни, че оказват помощ на МВР

Мъск стана първият половин трилионер в света

Мъск стана първият половин трилионер в света

Свят Преди 30 минути

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара

Делян Пеевски: Румене, излез!

Делян Пеевски: Румене, излез!

България Преди 31 минути

„Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва офисите на президентството, и колите, и всичко за своята партия и да излиза“, каза той

<p>Борисов: Президентът Радев&nbsp;действа като едноличен господар</p>

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

България Преди 33 минути

По думите му отношенията на Европа и САЩ с Русия са влошени и опитите за адекватни реакции няма да успокоят ситуацията

мечка

Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

Любопитно Преди 34 минути

Чънк победи въпреки травмата на челюстта си, която затрудняваше яденето на сьомга

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Свят Преди 58 минути

Украинският президент Володимир Зеленски също се очаква да присъства на срещата

Първата двойка на САЩ Доналд и Мелания Тръмп

Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

Любопитно Преди 1 час

Американският президент дори беше забелязан да размахва пръст на съпругата си

<p>Двама моряци от руски танкер&nbsp;под стража заради дроновете в Дания</p>

Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Свят Преди 1 час

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания

<p>Хиляди почетоха жертвите&nbsp;от трагедията на жп гарата в Нови Сад</p>

11 месеца от трагедията на жп гарата в Нови Сад, хиляди почетоха жертвите

Свят Преди 1 час

Организаторите напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

България Преди 2 часа

Причината е липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

България Преди 2 часа

Потърпевшите от трафика на тежкотоварни автомобили настояват за мерки, които да не допускат още фатални инциденти

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Любопитно Преди 2 часа

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

<p>Израел задържа Грета Тунберг (ВИДЕО)</p>

Израел задържа Грета Тунберг и други екоактивисти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Военнослужещи от израелските сили се качиха на борда на плавателни съдове от международната флотилия "Глоубъл Сумуд", превозваща хуманитарна помощ за Газа

Витамин D

Витамин D: Защо тялото се нуждае от него и кога лекарите го предписват

Любопитно Преди 2 часа

Витамин D помага на костите да останат здрави, поддържа имунитета и дори влияе на настроението

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

Голям пожар в изоставен склад в София, има жертва (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg
1

Коя е най-дебелата мечка в Аляска

sinoptik.bg

От секс символ до баба: Мишел Пфайфър има внуче

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Расмус Хойлунд изпрати послание към Ман Юнайтед след двата си гола за Наполи в Шампионската лига

Gong.bg

Де Бройне след успеха на Наполи: Нямам проблеми с Конте, искам просто да се наслаждавам на футбола

Gong.bg

Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)

Nova.bg

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала

Nova.bg