Изгубена картина на Рубенс с разпятието на Исус беше продадена на търг за 2,7 милиона долара - 400 години след изчезването си

К артина, изобразяваща разпятието на Христос, дело на бароковия майстор Питър Пол Рубенс, беше продадена за почти 3 милиона долара на търг във Версай в неделя, след като почти четири века остана скрита.

Шедьовърът бе открит едва наскоро в частна къща в Париж, малко повече от 400 години след като е завършен, пише New York Post .

Рубенс е най-известен с другите си изображения на Христос, особено с "Христос на кръста" (на английски:Christ on the Cross), показваща пълната сцена на разпятието, с двамата разбойници, стоящи до Христос.

Новопридобитата картина обаче е самостоятелен портрет на Христос, поставен пред особено мрачен фон. Докато "Христос на кръста" потапя зрителя в хаоса на разпятието, дълго изгубеното произведение представя изолирана фигура и изглежда като разказ за последствията след като тълпата се е разотишла.

Картината беше продадена за рекордните 2,7 милиона долара чрез аукционната къща Osenat като част от френска колекция, а много експерти предполагат, че може да е била в едно от изоставените студиа на Рубенс.

"Веднага усетих нещо специално в тази картина и направих всичко възможно, за да бъде удостоверена. Накрая успяхме да я потвърдим чрез Rubenianum, комисията за Рубенс в Антверпен", каза аукционерът Жан-Пиер Осена.

Нилс Бютнер, експерт по Рубенс, обясни, че макар бароковият майстор да е най-известен с творбите си за разпятието, той рядко изобразява "разпънатия Христос като мъртво тяло на кръста".

"Това е единствената картина, показваща кръв и вода, излизащи от страничната рана на Христос, и това е нещо, което Рубенс е рисувал само веднъж", каза Бютнер пред присъстващите на аукциона.

Аукционната къща Osenat увери, че е проверила автентичността на картината чрез научен анализ, включително микроскопско изследване на слоевете ѝ.

Подробното проучване показало, че картината съдържа слоеве от бяло, черно и червено за оцветяване на кожата, техника, използвана от много художници. Но също така са открити допълнителни сини и зелени пигменти, които Рубенс е използвал при изобразяване на човешката кожа.

Ерик Турквин, експерт по изкуство, разказа на потенциалните купувачи, че картината е изчезнала в началото на 1600-те години, скоро след като е завършена. Според него произведението е попаднало в ръцете на френския класически художник от 19-ти век Уилям Бугеоро, който го е предал на семейството си, докато накрая не е попаднало в съдбовната къща в Париж.

През 2018 г. друга картина на Рубенс, "Сатир, държащ кош с грозде и дюли с нимфа" (на английски: A Satyr Holding a Basket of Grapes and Quinces with a Nymph), бе продадена на технологичния милиардер Шон Паркър за почти 6 милиона долара, значително над прогнозната ѝ стойност по това време.

Продавачът обаче твърди, че е изтеглил произведението от търга преди наддаването и е завел дело, опитвайки се да го върне.