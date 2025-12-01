Катрин – непознатата сестра на Кристиан Диор

В сички познават или поне са чували за френския моден гений Кристиан Диор, но той има и по-малка сестра – Катрин. Коя всъщност е истинската Катрин Диор? Какъв е бил животът ѝ по време на Втората световна война? И как тя е повлияла на работата на своя брат?

Родена през 1917 г. в Гранвил, Северозападна Франция, Катрин израства като най-малкото от петте деца на индустриалеца Морис Диор и съпругата му Мадлен. Морис управлявал фирма, специализирана в производството на тор, и превърнал бизнеса в успех, скоро премествайки нарастващото семейство в голяма вила.

Но трагедията не закъснява: Мадлен умира през 1931 г., а малко след това икономическият спад и неуспешните инвестиции в недвижими имоти унищожават семейното богатство. Останалите активи на Морис са ликвидирани, компанията – продадена, а семейството е принудено да напусне разкошния дом и да се премести в изоставена ферма в Прованс. Там Катрин подпомага семейството, като отглежда зелен фасул и грах – занимание, което ще я съпътства цял живот.

В края на 30-те години и Катрин, и брат ѝ Кристиан живеели в Париж, но с избухването на Втората световна война те се връщат в Южна Франция и започват да отглеждат зеленчуци, които продават в Кан. Именно тогава животът на Катрин се променя завинаги – тя среща Ерве дьо Шарбонри, отдаден член на Френската съпротива. Въпреки че бил женен баща на три деца и повече от десет години по-възрастен от нея, Катрин се влюбва в Ерве и скоро се присъединява към Съпротивата.

Тя използва парижкия апартамент на брат си за тайни събрания на Съпротивата и за известно време всичко върви добре, но през 1944 г. тя е арестувана и изтезавана от Гестапо. Забележително е, че никога не издава нито един от съратниците си. Нацистите я изпращат в затвор във Франция, а след това в поредица от концентрационни лагери: Равензбрюк, Торгау, Абтерода и накрая Марклеберг през 1945 г.

Кристиан многократно се опитва, но не успява да устрои освобождаването ѝ. Когато съюзниците се приближават, оцелелите затворници са изпратени на „поход на смъртта“, но Катрин успява да избяга и в крайна сметка се връща в Париж. По-късно тя свидетелства срещу своите мъчители и получава няколко отличия за смелостта си, включително Почетния легион, Кръста за военни заслуги, Кръста на бойците и медала на краля за кураж в името на свободата.

Не след дълго Катрин и Кристиан се събират отново, а той представя своя определящ епохата „New Look“ през 1947 г. Докато гостите се възхищават на прилепналите в талията жакети и пищните поли, във въздуха се носи сладък аромат – Miss Dior, новият парфюм на модната къща, разпръснат из салона. Смята се, че е кръстен на Катрин – легендата гласи, че докато Кристиан бил на среща с колежката си Миза Брикард, Катрин влязла в стаята и Брикард възкликнала: „А, ето я! Miss Dior!“.

Катрин обаче няма интерес към слава или богатство. Тя прекарва остатъка от живота си далеч от прожекторите, във ферма в Прованс, и продава цветя заедно с Ерве дьо Шарбонри на цветния пазар „Ле Ал“ в Париж.

След преждевременната смърт на брат ѝ през 1957 г., когато той е едва на 52, тя посвещава живота си на това да запази наследството му – подробно каталогизира съдържанието на дома му и служи като почетен президент на музея Christian Dior до смъртта си през 2008 г. на 90-годишна възраст.

Макар много от почитателите на Christian Dior да не познават името на Катрин, модната къща не е забравила влиянието ѝ. Тя остава постоянна муза за креативния директор Мария Грация Кюри, която черпи вдъхновение от нейната модерност, бунтарски дух и любов към цветята във всички свои колекции, кампании и модни ревюта.