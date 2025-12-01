България

Giro d'Italia 2026 тръгва от България

Това е крачка към позициониране на България като световна спортна, културна и туристическа дестинация, смята Иван Пешев

1 декември 2025, 16:59
О рганизаторите на Giro d’Italia официално обявиха, че изданието през 2026 г. ще започне в България – исторически прецедент за едно от най-престижните колоездачни състезания в света. Голямата обиколка ще даде старт в София, като първият етап ще премине през емблематични части от града и ще представи страната пред милиони зрители по света, предава NOVA.

По план няколко последователни етапа ще обхванат важни региони в България, подчертавайки природния и културен потенциал на страната. От RCS Sport подчертават, че изборът на България е резултат от успешно партньорство с институциите и стремежа Giro d’Italia да укрепи присъствието си в Югоизточна Европа. Очаква се стартът да донесе силен международен интерес, значителен туристически поток и сериозни икономически ползи за страната.

Премиерът Росен Желязков участва в официална церемония в Рим, на която представят старта и маршрута. Преди това той се срещна с премиера на Италия Джорджа Мелони.

Източник: БГНЕС

Само за трите дни, в които страната ни ще бъде домакин, очакваните приходи за икономиката са над 100 милиона. Това каза в ефира на „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS министърът на младежта и спорта Иван Пешев. По думите му вторичните приходи ще са в пъти повече.

„Параметрите на договора все още не са уточнени напълно с италианската страна и това ще предстои да се случи в рамките на следващия месец и половина. Тогава ще разберем и крайната сума, която България ще заплати”, обясни министърът.

Министърът посочи, че според анализ над 30% от туристите, които са десетки хиляди по време на трите етапа, ще се върнат повторно в страната в рамките на следващите до 18 месеца.  

„Първият етап и старта са на Южното Черноморие - от Несебър през Бургас до Царево и обратно до Бургас. Вторият етап е от Бургас до Велико Търново през Стара планина. Третият етап е от Стария град на Пловдив с финал в София”, коментира Пешев.

Той сподели, че екипите на спортното министерство, Агенция „Пътна инфраструктура” и МВР няколко пъти са обсъдили маршрутите с представители на италианската страна. „Едва 10% от трасетата се нуждаят от лека рехабилитация, АПИ потвърдиха, че ще се справят”, каза той.

„Няма да има никакъв проблем относно  безопасността. Все пак МВР всяка година организира обиколка на България, което също е голямо събитие. Тук говорим за три етапа, така че няма да има проблем”, смята Пешев. 

Източник: БГНЕС

По думите му това събитие е крачка към позициониране на България като световна спортна, културна и туристическа дестинация. „Над 200 телевизии от цял свят ще излъчват обиколката на Италия и трите етапа от българската страна. Това е изключителна реклама, изключителна възможност да популяризираме нашите туристически и културни обекти. Вторичните икономически постъпления са значителни за страната”, допълни той.

„Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят. Домакинството на големия старт на състезанието и първите три етапа от него у нас ще позиционират България за цяла седмица на световната спортна и туристическа сцена“.

Това заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино.

„Състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г“, допълни министър-председателят.

Източник: NOVA    
.

