Обявиха думата на годината на Оксфорд - яростта, докато скролваме в социалните мрежи

Ако използвате социални мрежи, вероятността да сте били подтиквани към гняв е голяма

1 декември 2025, 16:31
Източник: iStock/Getty Images

„Примамка за ярост“ беше обявена за дума на годината в Оксфорд за 2025 г. Изпитвате ли все по-силна ярост, докато превъртате социалните мрежи?

Ако е така, вероятно сте сред хората, попаднали в капана на т.нар. „примамка за ярост“ (на английски rage bait, може да се преведе и като „провокационно съдържание“ и „провокация за гняв“) терминът, който Oxford University Press определи като своя дума (или фраза) на годината, пише ВВС.

Това е понятие, което описва манипулативни онлайн тактики, създадени да провокират емоция и ангажираност. Употребата му се е утроила през последните 12 месеца, сочат данните на издателя.

„Примамка за ярост“(Rage bait) победи два други номинирани термина – „aura farming" и "biohack" – за да спечели титлата.

Списъкът с думи има за цел да отрази ключовите нагласи и разговори, които оформят 2025 г.

  • Какво е „примамка за ярост“?

Дори да не познавате термина, ако използвате социални мрежи, вероятността да сте били подтиквани към гняв е голяма.

Според Oxford University Press, издателя на Оксфордския английски речник, „примамка за ярост“ е онлайн съдържание, умишлено създадено да провокира гняв или възмущение чрез разочароващи, провокативни или обидни послания. Обикновено подобни публикации се използват, за да увеличат трафика към сайтове или акаунти в социалните мрежи.

Терминът е близък до добре познатия clickbait, при който заглавието примамва читателя да отвори статия или видео. Разликата е, че „примамката за ярост“ е насочена конкретно към предизвикване на гняв.

  • Какво означават другите думи от краткия списък?

Създаване на аура: Култивиране на впечатляваща, привлекателна или харизматична личност или публичен образ чрез поведение или самопредставяне, които фино внушават увереност, хладнокръвие или мистичност.

Биохак: Опит за подобряване или оптимизиране на физическото или психическото представяне, здравето, дълголетието или благополучието чрез промяна на диета, режим на упражнения, начин на живот или чрез други средства – лекарства, добавки или технологични устройства.

Трите номинирани думи бяха подложени на публично гласуване, чиито резултати насочиха финалното решение на езиковите експерти от OUP.

„Фактът, че думата „rage bait“ (примамка за ярост) съществува и е отбелязала такъв драматичен скок в употребата си, означава, че сме все по-наясно с тактиките за манипулация, в които можем да бъдем въвлечени онлайн“, каза Каспър Гратвол, президент на Oxford Languages.

„Преди интернет беше фокусиран върху привличането на вниманието ни, като предизвикваше любопитство в замяна на кликвания. Но сега наблюдаваме драматична промяна – към това той да отвлича и влияе върху емоциите ни и начина, по който реагираме.“

„Това се усеща като естествено развитие в един продължаващ разговор за това какво означава да си човек в технологично обусловен свят – и за крайностите на онлайн културата.“

Миналогодишната дума на годината, „brain rot“, отразяваше психическото изтощение от безсмисленото скролване в Instagram и TikTok.

Гратвол добави, че победителите за 2024 г. и 2025 г. имат сходна тема.

„Заедно те образуват мощен цикъл, в който възмущението предизвиква ангажираност, алгоритмите го усилват, а постоянното излагане ни оставя психически изтощени“, каза той.

В предишни години Оксфорд избра за свои думи „селфи“, „гоблин режим“ и „риз“.

Кеймбриджският речник обяви „парасоциалното“ за своя дума на 2025 г. – термин за едностранна емоционална връзка между човек и известна личност, която не го познава.

Примери за това са реакциите на фенове след новината за годежа на поп звездата Тейлър Суифт и американския футболист Травис Келси.

Междувременно Collins Dictionary избра „vibe кодиране“ – изкуството да се създава приложение или уебсайт чрез описание, подадено към изкуствен интелект, вместо чрез ръчно писане на програмен код.

