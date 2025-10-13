България

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Според Николай Владимиров линията на всички свидетели е една и съща

13 октомври 2025, 08:04
Ремонти променят движението по АМ

Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите

Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите
Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията
Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.
След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка
Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука
Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

„Показанията му не уличават клиента ми. Линията на всички свидетели е една и съща – „миналата година на неустановени дата и място едно лице от екипа на кмета ми поиска подкуп”. Това заяви в ефира на NOVA един от адвокатите на Благомир Коцев. Според Николай Владимиров не трябва да се правят спекулации със самоличността на тайния свидетел по делото. Единственото, което се знае, е, че той е рускоговорящ, подчерта юристът.

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

„Това лице е извикано по спешност, минути след като Апелативен съд - София освободи останалите двама общински съветници. Целта – да се използва лицето за мярката на г-н Коцев”, смята защитата.

Припомняме, че кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът в морската столица отхвърли искането му мярката му за неотклонение да бъде променена на по-лека и той остава в ареста. Мотивите на магистратите остават непроменени спрямо предишните решения – според съда няма опасност варненският кмет да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което според съда налага запазване на строгата мярка.

Адвокат: Няма основание Коцев да бъде осъден

Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал да остане анонимен заради опасения за живота си. Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв.

Източник: NOVA    
Благомир Коцев кмет на Варна корупция арест таен свидетел подкуп разследване съд общински съветници защита
Последвайте ни

По темата

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми

Тръмп: Войната в Газа приключи

Тръмп: Войната в Газа приключи

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 12 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 14 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 10 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 12 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 25 минути

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Свят Преди 47 минути

Пхенян се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Украински дрон предизвика мащабен пожар в петролен склад в Крим

Свят Преди 1 час

Украински дрон подпали петролен склад в Крим

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Свят Преди 1 час

Унищожени са безценни произведения на изкуството

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Свят Преди 1 час

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

България Преди 1 час

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Любопитно Преди 2 часа

Този вътрешен конфликт е познат като „когнитивен дисонанс“ – сблъсък между желаното бъдеще и познатото минало

<p>Готвач разкри любимото ястие на&nbsp;принцеса Даяна</p>

Какво е яла принцеса Даяна: Главният готвач разкри любимото ѝ ястие

Любопитно Преди 2 часа

Принцеса Даяна е известна със своята елегантност и изтънчен вкус

Снимката е илюстративна

"Убиец на дронове": Какви качества има германският „Скайрейнджър“

Свят Преди 2 часа

Германия ще доставя на Украйна нова система за противовъздушна отбрана

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Свят Преди 2 часа

Докато в Германия се чудят как да отговарят на инцидентите с дронове като тези над летището в Мюнхен, Путин доволно потрива ръце

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Любопитно Преди 2 часа

Нашият мозък е устроен да пести енергия, поради което често търси прости отговори, вместо да анализира

<p>Инфлуенсър&nbsp;почина след операция &quot;лисичи очи&quot;</p>

Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

Любопитно Преди 2 часа

В деня, в който се е разболяла, тя е получила задух и е била приет в държавна болница

<p>Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си</p>

Бивши за милиони: Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си

Любопитно Преди 2 часа

Тези звезди не просто казаха „сбогом“ – те платиха цената на любовта си в кеш

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

България Преди 2 часа

Вижте какво ще бъде времето в началото на новата седмица

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Технологии Преди 2 часа

Малко бдителност с функциите може да има голям ефект

.

Взрив пред сградата на полицията в Дупница

България Преди 9 часа

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 октомври, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 13 - 19 октомври: Време за преоценка, действие и стабилност

Edna.bg

Джак Уилшър поема Лутън

Gong.bg

Стряскащи сцени на мача на Арсенал в Лондон

Gong.bg

Собственик на жилище в хотел "Негреско": Това е ваканционна сграда. Категорично не е хотел

Nova.bg

"Хамас" публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

Nova.bg