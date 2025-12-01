Свят

Кремъл: Тази украинска атака е скандална

Песков осъди нападенията с морски дронове

1 декември 2025, 16:22
Кремъл: Тази украинска атака е скандална
Източник: ЕПА/БГНЕС

К ремъл заяви днес, че украинската атака през уикенда срещу инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) е скандална, предвид неговото международно значение и международните инвестиции в него, предаде "Ройтерс". 

Проектът Каспийски тръбопроводен консорциум (КТК), в който участват руски, казахстански и американски акционери, сред които американските компании "Шеврон" (Chevron) и "Ексън Мобил" (Exxon Mobil), съобщи в събота, че една от трите му котвени стоянки на терминала му в руския град Новоросийск на брега на Черно море е била сериозно повредена при украинската атака с безпилотни апарати и че операциите на място са били преустановени. 

Москва: Украинският удар засегна интересите на САЩ

В разговор с журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече украинската атака "скандална" и осъди нападенията с морски дронове срещу петролни танкери в Черно море, като заяви, че това е нападение срещу интересите на Турция и собствениците на плавателните съдове. 

Украйна се е опитала да aтакува руски кораб близо до газопроводи в Черно море

Американският петролен гигант "Шеврон", акционер в КТК, заяви снощи, че товареното на суров петрол от съвместното предприятието "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), в което притежава 50 процента дял, продължава на пристанището в Новоросийск. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Украинска атака Новоросийск Черно море
