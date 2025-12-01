6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Влиза в сила временна организация на сметосъбиране в три столични района

6 глоби от Пътна полиция има шофьорът, прегазил полицай край Требич, съобщава " 24 часа ".

34-годишният мъж блъснал униформения, който разследвал предишна катастрофа.

Мъжът е санкциониран за неспазване на маркировка, за неносене на сигнална жилетка, липса на пожарогасител, както и неспазване на знаци. Има само една глоба за превишена скорост.

Първата тежка катастрофа станала край Требич към 1:40 ч. Тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен мъж, блъска пешеходец на 61 години, който вървял по пътното платно. Жертвата загива на място. Тестовете за употреба на наркотици и алкохол, направени на водача, са отрицателни, съобщава NOVA .

На мястото били изпратени специализирани полицейски сили, за да отцепят района и да отбият движението. Към 4.20 ч. обаче лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж, движил се с изключително висока скорост, блъснал патрулката. При инцидента умира 42-годишен служител на МВР.

Шофьорът на колата е в болница с фрактури на ръката. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.