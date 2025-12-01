България

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Разследването по случая продължава

1 декември 2025, 17:11
Източник: БТА

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 34-годишен мъж, за катастрофата, при която загина полицай.

Досъдебното производство е образувано днес при неотложност с оглед на местопроизшествието и се води в Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.

В началния етап на разследването са събрани доказателства, които наблюдаващият прокурор е оценил като достатъчни за привличане на обвиняемия към наказателна отговорност.

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец

Обвинението спрямо него е за това, че около 04:20 ч. днес в гр. София, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил по Северната скоростна тангента, с посока на движение от Софийски околовръстен път към бул. „Ботевградско шосе“ и в района на разклона за бул. „Рожен“, нарушил правилата за движение, като не се съобразил със спрял в средна лента с пуснати светлини полицейски автомобил и реализирал със същия пътно транспортно произшествие, като по непредпазливост причинил смъртта на водача на специализирания лек автомобил.

С постановление на прокурор в СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава.

Източник: Prb.bg    
Катастрофа Полицай София
