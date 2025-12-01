Свят

ISW: Русия вероятно ще отхвърли американския мирен план за Украйна

Участието на Русия в каквито и да било мирни преговори зависи "изцяло" от руските успехи на бойното поле

1 декември 2025, 15:32
ISW: Русия вероятно ще отхвърли американския мирен план за Украйна
Р усия вероятно ще отхвърли както предлаганото прекратяване на огъня, така и всяка вариация на американския мирен план. Това се посочва на официалната интернет страница на Института за изследване на войната (ISW).

Руски източници в информационното пространство продължават да твърдят, че Кремъл вероятно ще отхвърли както предлаганото прекратяване на огъня, така и всяка вариация на американския мирен план, тъй като ги разглежда като незначителни и като пречка за целите на Русия в Украйна и в глобален план. Водещ руски военен блогър заяви на 30 ноември, че руският президент Владимир Путин "ясно" е показал, че е готов да постигне целите на Русия чрез военни средства и че всички мирни преговори след разговорите в Истанбул през 2022 г. са "непрактични".

Това е "капан": Високопоставени руснаци коментират 30-дневното примирие в Украйна

Според блогъра участието на Русия в каквито и да било мирни преговори зависи "изцяло" от руските успехи на бойното поле, които силите на Москва постигат чрез продължителни и тежки бойни действия. Той твърди, че усилията на американския президент Доналд Тръмп да се постигне прекратяване на огъня по фронтовата линия не са в интерес на Русия, тъй като подобно споразумение би принудило Москва да прекрати указа за мобилизация от септември 2022 г. Този указ позволява на Кремъл да задържа мобилизираните военнослужещи и новобранците на бойното поле за неопределено време. Отмяната му би намалила числеността на руската армия и би отслабила офицерския корпус.

Институтът за изследване на войната (ISW) оцени през февруари 2025 г., че Путин се опасява от рисковете и предизвикателствата, свързани с реинтегрирането на ветерани в руското общество и икономика, и поради това остава малко вероятно да извърши пълна или бърза демобилизация, дори в случай на договорено уреждане на войната в Украйна.

Военният блогър допълва, че евентуално прекратяване на огъня би подкопало усилията на Русия да завземе все още неокупираните райони от незаконно анексираните Запорожка и Херсонска област, както и че би създало нови "военни заплахи за сигурността", с които Москва ще трябва да се справя в близко бъдеще.

Тези оценки съответстват на изказванията на Путин от 27 ноември, в които той засили опитите да бъдат създадени правни основания, въз основа на фалшивото твърдение за украински заплахи срещу незаконно анексираните територии, за да се оправдае нашествие в Украйна в момент, който Кремъл счете за удобен.

Припомняме, че американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че предлаганият от Съединените щати мирен план цели да гарантира независимостта, суверенитета и икономическото развитие на Украйна. Той направи това изявление по време на провелите се на 30 ноември във Флорида, американско-украински преговори. Рубио подчерта, че мирният план трябва не само да сложи край на войната, но и да осигури бъдещето и "дългосрочния просперитет" на Украйна.

Той определи срещата като "много продуктивна" и изрази оптимизъм за напредъка в преговорите, но предупреди, че остава "много работа". Рубио заяви, че разговорите надграждат резултатите от проведените на 23 ноември в Женева тристранни консултации между Съединените щати, Европа и Украйна. Той потвърди, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф ще пътува за Москва по-късно тази седмица, за да обсъди мирното споразумение с Кремъл.

Защо Путин няма никакъв интерес към мир в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи на 30 ноември, че руският президент Владимир Путин ще приеме Уиткоф в Москва преди началото на посещението си в Индия, планирано за 4 декември. Уиткоф заяви, че разговорите във Флорида са протекли "положително" и, по информация в медиите, е потвърдил, че ще се срещне с Путин на 2 декември.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров оглави украинската делегация на 30 ноември. Той заяви, че преговарящите страни са постигнали "значителен напредък в постигането на достойни условия за мир" и в уеднаквяването на украинските и американските позиции. Умеров посочи, че Съединените щати споделят ключовите цели на Украйна, осигуряване на нейната сигурност, суверенитет и траен мир. Той подчерта, че Киев и Вашингтон ще продължат консултациите и работата по обща рамка за мирно споразумение.

Източник: ISW    
