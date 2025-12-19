България

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов бе освободен от длъжност

19 декември 2025, 08:48
Случаят

Д нес се очаква Софийска районна прокуратура /СРП/ да поиска постоянното задържане под стража на директора на столичното 138-о училище Александър Евтимов.

Евтимов е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните на училището.  Според директора на СДВР главен комисар Любомир Николов от компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон.  Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни. За тях той може да получи максимално 8 години затвор. 

Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдавали цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите. “В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките”, поясни главен комисар Любомир Николов.

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов бе освободен от длъжност.

Източник: БГНЕС    
