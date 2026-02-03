Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Д нес кралица Елизабет I е един от най-добре запомнените монарси на Англия, но тя невинаги е била толкова популярна. През цялото си управление тя е преминала през опасна епоха, белязана от политически интриги и религиозно напрежение.

Всъщност е имало няколко нашумели заговора за убийство, целящи нейното детрониране, най-забележителните от които са били заговорите на Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън. Въпреки че са били водени от различни фигури, тези три заговора са били изненадващо сходни и всички са допуснали една и съща грешка. Заговорниците са подценили една от най-великите кралици в историята и невероятно впечатляващата шпионска мрежа, която тя е разположила. Именно последното е гарантирало, че тя ще остане недокосната до смъртта си.

Заговорът на Ридолфи

Първият заговор е бил замислен от Роберто Ридолфи, флорентински банкер, който е започнал да крои планове още през 1569 г. Той е участвал в Северното въстание, което в крайна сметка се е провалило. Ридолфи е видял в този провал само началото. Крайната му цел е останала същата: да свали Елизабет I и да постави Мери Стюарт на трона.

Ридолфи е осъзнал, че се нуждае от чужда помощ. Той се е обединил с епископа на Рос и е изложил план, според който испански сили е трябвало да нахлуят от Нидерландия. Заговорниците са смятали, че северното благородство ще събере хиляди мъже, за да убият Елизабет и да омъжат Мери за херцога на Норфолк.

За негово нещастие, шпионите на Елизабет са прихванали важна кореспонденция. Ключови фигури са били арестувани, а под натиска на мъченията те са признали всичко. Макар самият Ридолфи да не е бил заловен, заговорът е бил прекратен, след като поддръжниците му в Европа са загубили доверие в него.

Заговорът на Трокмортън

Следващият опит е бил шокиращо подобен. Франсис Трокмортън е планирал испанско нашествие, подкрепено от френския херцог Гиз. Между 1580 и 1583 г. той е пътувал из Европа и е поддържал тайна връзка с Мери Стюарт и испанския посланик.

Още със завръщането си в Англия обаче, Трокмортън е бил поставен под наблюдение. Франсис Уолсингам, шпионинът на кралицата, е получил предупреждение от агент във френското посолство. При ареста у Трокмортън ** са били открити** уличаващи документи и списъци с католически поддръжници. Той е бил екзекутиран през юли 1584 г., а заговорът е разкрил мащабите на испанската намеса.

Заговорът на Бабингтън

Само две години по-късно Антъни Бабингтън и Джон Балард са организирали нов опит за преврат. Уолсингам обаче е изиграл ключова роля в разплитането на конспирацията, като е използвал двойни агенти и дешифратори.

Чрез сложна схема шпионите са успели да прихванат кодирани писма. На 17 юли 1586 г. Мери Стюарт кодирано е одобрила убийството на Елизабет. Това доказателство е решило съдбата ѝ. Мери е била екзекутирана през февруари 1587 г., което е оставило католическите планове в руини.

Защо опитите са били толкова упорити?

Религиозната поляризация и липсата на наследник са били основните причини за тези атаки. Тъй като Елизабет е била неомъжена, заговорниците са вярвали, че тя ще бъде „лесна за замяна“. Нейната твърда външна политика срещу Испания също е засилила враждебността.

В крайна сметка обаче, нейната сложна мрежа от шпиони е доказала, че Елизабет рядко е била в реална опасност. Царуването ѝ е останало в историята като символ на политическа проницателност, а всеки неуспешен заговор само е увеличавал нейната мощ.