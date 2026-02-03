Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

З а вторник (3 февруари) е издадено предупреждение от първа степен – жълт код за опасно ниски температури в почти цялата страна. Само една единствена област е оцветена в зелено – Благоевград, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за екстремно ниски температури от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници.

Областите с опасно студено време във вторник (3 февруари). Карта на НИМХ Източник: НИМХ

През нощта облачността над страната ще бъде значителна, временно намаляваща след полунощ, главно над източните райони. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Сутринта на места в равнините и низините ще се образува мъгла. Ще бъде студено с минимални температури между -10° и -5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до -14°, в крайните югозападни части от страната – до 0°, за София – около -8°.

Във вторник ще има разкъсана, по-често значителна облачност. До обяд в равнинната част ще е и мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. През повечето дневни часове температурите в по-голямата част от страната ще останат по-ниски от 0°, максималните ще бъдат между -5° и 0°, в Югозападна България – до 7°, за София – около 0°. Атмосферното налягане е около средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около -2°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност: над южното крайбрежие – по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между -2° и 1°. Температурата на морската вода е 6°-8°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозните температури за 3 февруари Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 39 мин. и залязва в 17 ч. и 42 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 3 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 31 мин. и изгрява в 19 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

В сряда ще бъде предимно облачно, на места в низините и котловините ще остане мъгливо. През деня вероятността за валежи е малка, едва вечерта от югозапад ще завали дъжд. Сутринта ще е все още студено с минимални температури между -10° и -5°, а през деня със слаб вятър от юг-югоизток ще се затопли, максималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, по-ниски в районите с трайна мъгла.

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество отново ще са на места в Южна и Източна България. Вятърът ще остане с южна компонента и затоплянето ще продължи.