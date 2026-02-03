България

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

3 февруари 2026, 06:30
Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Ето кой влиза в битката за председател на БСП
Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София
Откриха три тела край прохода „Петрохан”, проверяват за убийство (СНИМКИ)

Откриха три тела край прохода „Петрохан”, проверяват за убийство (СНИМКИ)
Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите
БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли
Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

З а вторник (3 февруари) е издадено предупреждение от първа степен – жълт код за опасно ниски температури в почти цялата страна. Само една единствена област е оцветена в зелено – Благоевград, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за екстремно ниски температури от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници.

Областите с опасно студено време във вторник (3 февруари). Карта на НИМХ
Областите с опасно студено време във вторник (3 февруари). Карта на НИМХ Източник: НИМХ

През нощта облачността над страната ще бъде значителна, временно намаляваща след полунощ, главно над източните райони. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Сутринта на места в равнините и низините ще се образува мъгла. Ще бъде студено с минимални температури между -10° и -5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до -14°, в крайните югозападни части от страната – до 0°, за София – около -8°.

Във вторник ще има разкъсана, по-често значителна облачност. До обяд в равнинната част ще е и мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. През повечето дневни часове температурите в по-голямата част от страната ще останат по-ниски от 0°, максималните ще бъдат между -5° и 0°, в Югозападна България – до 7°, за София – около 0°. Атмосферното налягане е около средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около -2°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност: над южното крайбрежие – по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между -2° и 1°. Температурата на морската вода е 6°-8°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозните температури за 3 февруари
Прогнозните температури за 3 февруари Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 39 мин. и залязва в 17 ч. и 42 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 3 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 31 мин. и изгрява в 19 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

В сряда ще бъде предимно облачно, на места в низините и котловините ще остане мъгливо. През деня вероятността за валежи е малка, едва вечерта от югозапад ще завали дъжд. Сутринта ще е все още студено с минимални температури между -10° и -5°, а през деня със слаб вятър от юг-югоизток ще се затопли, максималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, по-ниски в районите с трайна мъгла.

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество отново ще са на места в Южна и Източна България. Вятърът ще остане с южна компонента и затоплянето ще продължи.

Източник: НИМХ    
жълт код метеорологична прогноза опасно ниски температури студ мъгла валежи здравни рискове време в България вятър облачност
Последвайте ни
Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Любопитно Преди 14 минути

Витамин D е ключово хранително вещество, което помага на тялото да абсорбира калций и поддържа здравето на костите

Джефри Епстийн имал таен син

Джефри Епстийн имал таен син

Свят Преди 8 часа

По време на предполагаемото раждане на момчето, последната известна спътница на Епщайн е била Карина Шуляк

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Свят Преди 9 часа

"Грами" за Далай Лама е "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай"

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

България Преди 9 часа

Мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 9 часа

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 9 часа

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

България Преди 10 часа

Сред ранените са две деца на 4 и 5 години

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

България Преди 10 часа

Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Свят Преди 11 часа

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 11 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 13 часа

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Свят Преди 13 часа

Медведев: Ситуацията е много опасна. Прагът на болка изглежда спада

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 13 часа

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

България Преди 13 часа

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Любопитно Преди 13 часа

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 14 часа

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Edna икона на сцената и в живота на 49: Какво не знаем за Шакира

Edna.bg

Тайна романтика в Англия: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън запалиха слуховете за връзка

Edna.bg

Гьозтепе осъществи изходящ трансфер, договори ганайски халф

Gong.bg

Официално: Марсилия се подсили с бивш играч на Ботев Пловдив

Gong.bg

Жълт код за мразовито време в почти цялата страна. В Плевенско денят е неучебен

Nova.bg

Архитектурните проекти, които ще оформят света през 2026 г.

Nova.bg