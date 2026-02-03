Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

П резидентът Илияна Йотова провежда първи консултации за избора на служебен министър-председател с парламентарно представените партии.

В 11.00 ч. на "Дондуков" 2 Йотова ще посрещне представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Малко по-късно, в 13:30ч. в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.

Пред президента има пет избора - подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Консултациите се провеждат след като последният проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство беше върнат неизпълнен, което задейства конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет. Съгласно промените в Конституцията, президентът вече разполага с ограничен кръг от длъжностни лица, измежду които може да избере служебен министър-председател. Това са подуправител на БНБ, заместник-омбудсман, председател или заместник-председатели на Сметната палата.

След избора на служебен премиер, той ще предложи състав на служебно правителство, което ще трябва да организира предсрочните парламентарни избори и да управлява страната до избирането на редовен кабинет.