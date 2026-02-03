България

Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

В 11.00 ч. на "Дондуков" 2 Йотова ще посрещне представителите на ПГ на ГЕРБ-СДС

3 февруари 2026, 06:51
Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища
На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС
Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"
Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба

Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба
Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса
Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Ето кой влиза в битката за председател на БСП
Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

П резидентът Илияна Йотова провежда първи консултации за избора на служебен министър-председател с парламентарно представените партии.

В 11.00 ч. на "Дондуков" 2 Йотова ще посрещне представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Малко по-късно, в 13:30ч. в президентската институция ще пристигнат и от ПП-ДБ.

Пред президента има пет избора - подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. 

След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

Консултациите се провеждат след като последният проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство беше върнат неизпълнен, което задейства конституционната процедура за назначаване на служебен кабинет. Съгласно промените в Конституцията, президентът вече разполага с ограничен кръг от длъжностни лица, измежду които може да избере служебен министър-председател. Това са подуправител на БНБ, заместник-омбудсман, председател или заместник-председатели на Сметната палата.

След избора на служебен премиер, той ще предложи състав на служебно правителство, което ще трябва да организира предсрочните парламентарни избори и да управлява страната до избирането на редовен кабинет.

Йотова консултации служебен премиер консултации партии
Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Свят Преди 20 минути

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Защо толкова много жени имат недостиг на витамин D

Любопитно Преди 1 час

Витамин D е ключово хранително вещество, което помага на тялото да абсорбира калций и поддържа здравето на костите

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Свят Преди 9 часа

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Свят Преди 10 часа

Моди: Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Свят Преди 10 часа

"Грами" за Далай Лама е "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай"

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

България Преди 11 часа

Мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 11 часа

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 11 часа

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

България Преди 12 часа

Сред ранените са две деца на 4 и 5 години

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

България Преди 12 часа

Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Свят Преди 12 часа

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 13 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 14 часа

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Свят Преди 14 часа

Медведев: Ситуацията е много опасна. Прагът на болка изглежда спада

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 15 часа

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

България Преди 15 часа

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

