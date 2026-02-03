Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Т ази нощ бе въведена в продажба еднократната винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа.

Важна информация за винетките, промяна от 3 февруари

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началните ѝ дата и час. Цената ѝ е 4,09 евро или 8 лв.

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта.