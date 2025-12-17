Арестуваният директор на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

"Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах".
Това заяви задържаният за поставяне на камери в тоалетните директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски” Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието в Софийския районен съд, предава NOVA.
По-рано през деня СДВР разкри подробности по разследването срещу Евтимов, който е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните. “ю
"От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон". каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.
Срещу Евтимов са повдигнати обвинения за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст, за което той може да получи максимално 8 години затвор.
Директорът обжалва мярката си за задържане от 24 часа. Очаква се прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него. Сезирана е и Комисията за защита на личните данни.