Свят

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

2 февруари 2026, 21:22
Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила
Източник: AP/БТА

Е вропа трябва да реши дали иска да остане само голям общ пазар, или да се превърне в глобална сила, като за целта е необходим преход от конфедеративен към федерален модел.

Това заяви бившият италиански министър-председател и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги при връчването му на почетното звание „доктор хонорис кауза“ от университета в Льовен, Белгия, предаде АПА.

Драги: ЕС има избор между интеграция или разпадане

По думите на Драги сред всички участници на глобалната сцена, които днес се намират между САЩ и Китай, единствено европейците имат потенциала да се превърнат в самостоятелна и значима сила. Той подчерта, че в областите, в които Европа вече е федерално организирана – като търговията, конкуренцията, вътрешния пазар и паричната политика, Европейският съюз се възприема в международен план като единен и уважаван партньор.

Драги припомни, че през 2024 г. е представил доклад по поръчка на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в който се посочва необходимостта Европейският съюз да стане значително по-иновативен, за да остане конкурентоспособен спрямо САЩ и Китай.

Бившият италиански премиер предупреди и за рисковете, произтичащи от разпадането на досегашния световен ред. Според него сривът не е заради погрешни илюзии, а основната опасност се крие в това какво ще го замести. Среда с по-малко международна търговия и по-слаби правила би била трудна, но преодолима, посочи Драги.

ЕС се нуждае от „радикална промяна“, за да спаси еврото

По-сериозният риск, по думите му, е Европа да се окаже едновременно зависима, разделена и деиндустриализирана. Той подчерта, че Европа, която не е в състояние да защитава собствените си интереси, в дългосрочен план няма да може да съхрани и своите ценности.

Драги изтъкна, че съвместните действия на европейско ниво могат да създадат ново чувство за самоувереност и солидарност и да поставят основите за бъдещото развитие на континента. Като пример той посочи начина, по който ЕС е реагирал на стратегически предизвикателства, включително ситуацията около Гренландия.

По думите му решението да се отстоява обща позиция, вместо да се отстъпва, е изисквало ясен стратегически анализ и координирани действия, които са довели до ниво на солидарност и обществена подкрепа, изглеждали трудно постижими в миналото.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Марио Драги Европейски съюз
Последвайте ни
Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 37 минути

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

България Преди 1 час

Крум Зарков има 25 номинации

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 2 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 4 часа

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

България Преди 4 часа

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Любопитно Преди 4 часа

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 4 часа

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

България Преди 5 часа

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение да бъде освободен Евелин Банев

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 5 часа

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 5 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 5 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 5 часа

Епицентърът е бил в Азовско море

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 5 часа

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

България Преди 5 часа

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, с още двама мъже

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 6 часа

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Edna икона на сцената и в живота на 49: Какво не знаем за Шакира

Edna.bg

Тайна романтика в Англия: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън запалиха слуховете за връзка

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Враца привлече опитен бранител

Gong.bg

Зорница Русинова: Цените тревожат хората въпреки плавния преход към еврото

Nova.bg

DARA обяви ще участва ли в „Евровизия“

Nova.bg