Мъж нападна жандармерист пред парламента

М ъж нападна служител на Жандармерията пред историческата сграда на Народното събрание и е бил задържан на място, предава "Булфото".

По информация от МВР той е бил въведен в сградата на парламента, тъй като наоколо се е образувало струпване на минувачи, което е затруднявало работата на служителите и е създавало пречки за провеждането на процесуално-следствените действия.

По-рано мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия към униформен служител, след което е бил неутрализиран от охраната и задържан.

Той е бил разпитан в сградата на Народното събрание, като изглежда е бил във видимо неадекватно състояние.

На място са присъствали екипи на криминалистична лаборатория към СДВР, представители на жандармерията и психолог.

Няма данни Служителят да е пострадал. По случая тече проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.