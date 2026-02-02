Мъж нападна жандармерист пред парламента

М ъж нападна служител на Жандармерията пред историческата сграда на Народното събрание и е бил задържан на място, предава "Булфото".
По информация от МВР той е бил въведен в сградата на парламента, тъй като наоколо се е образувало струпване на минувачи, което е затруднявало работата на служителите и е създавало пречки за провеждането на процесуално-следствените действия.
По-рано мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия към униформен служител, след което е бил неутрализиран от охраната и задържан.
Той е бил разпитан в сградата на Народното събрание, като изглежда е бил във видимо неадекватно състояние.
На място са присъствали екипи на криминалистична лаборатория към СДВР, представители на жандармерията и психолог.
Няма данни Служителят да е пострадал. По случая тече проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.