Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

3 февруари 2026, 08:12
След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Какво представлява декстрокардията – рядкото вродено заболяване на Катрин О’Хара

Разкриха какво наследство оставя Катрин О'Хара след смъртта си

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Скандал след наградите

Нови шокиращи подробности около досиетата

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

Р усия извърши тази нощ нови атаки срещу Киев след няколкодневна пауза в ударите срещу украинската столица, постигната от Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като отбелязва, че според властите са ранени двама души.

"Руснаците решиха да ударят Киев в студа", заяви шефът на местната военна администрация Тимур Ткаченко, като посочи, че има двама ранени.

8 ранени, сред които и 3-годишно дете, при руска атака с дронове срещу Киев

На въздушни атаки са били подложени и други украински области. Кметът на Харков заяви, че са били нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети, съобщава се за пострадали. Серии от експлозии е имало в Днепър и Суми.

В петък Кремъл обяви, че е приел искането на американския президент да се въздържа от удари по Киев и енергийната мрежа до 1 февруари, преди подновяването на тристранните преговори в Абу Даби. Русия обаче продължи ударите си над останалата част от страната, като в неделя при атака срещу автобус, превозващ служители на мина в украинската Днепропетровска област загинаха 12 души.

Среднощна руска атака срещу Киев, има жертви и десетки ранени

Първоначално планиран за края на миналата седмица, вторият кръг на преговорите между Киев, Москва и Вашингтон за намиране на изход от войната ще се проведе на 4 и 5 февруари в Обединените арабски емирства.

През януари руските бомбардировки причиниха прекъсвания на отоплението в Киев с тежест и продължителност, невиждани от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., припомня АФП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

И продажбите на BYD се разклатиха, Tesla може би е права да мине към роботите

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Преди 2 дни
<p>Правната комисия&nbsp;разглежда на второ четене поправките в Изборния кодекс</p>

България Преди 1 час

Промените в Изборния кодекс предизвикаха множество спорове

Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба

България Преди 1 час

С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа

Джефри Епстийн имал таен син

Свят Преди 9 часа

По време на предполагаемото раждане на момчето, последната известна спътница на Епщайн е била Карина Шуляк

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Свят Преди 9 часа

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Свят Преди 10 часа

Моди: Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Свят Преди 10 часа

"Грами" за Далай Лама е "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай"

Мъж нападна жандармерист пред парламента

България Преди 11 часа

Мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 11 часа

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 11 часа

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

България Преди 11 часа

Крум Зарков има 25 номинации

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

България Преди 12 часа

Сред ранените са две деца на 4 и 5 години

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

България Преди 12 часа

Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Свят Преди 12 часа

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 13 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

България Преди 13 часа

Към момента сигнали са подадени от десетки жени

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 14 часа

