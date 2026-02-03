Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Р усия извърши тази нощ нови атаки срещу Киев след няколкодневна пауза в ударите срещу украинската столица, постигната от Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като отбелязва, че според властите са ранени двама души.

"Руснаците решиха да ударят Киев в студа", заяви шефът на местната военна администрация Тимур Ткаченко, като посочи, че има двама ранени.

8 ранени, сред които и 3-годишно дете, при руска атака с дронове срещу Киев

На въздушни атаки са били подложени и други украински области. Кметът на Харков заяви, че са били нанесени няколко удара един след друг с дронове и ракети, съобщава се за пострадали. Серии от експлозии е имало в Днепър и Суми.

В петък Кремъл обяви, че е приел искането на американския президент да се въздържа от удари по Киев и енергийната мрежа до 1 февруари, преди подновяването на тристранните преговори в Абу Даби. Русия обаче продължи ударите си над останалата част от страната, като в неделя при атака срещу автобус, превозващ служители на мина в украинската Днепропетровска област загинаха 12 души.

Среднощна руска атака срещу Киев, има жертви и десетки ранени

Първоначално планиран за края на миналата седмица, вторият кръг на преговорите между Киев, Москва и Вашингтон за намиране на изход от войната ще се проведе на 4 и 5 февруари в Обединените арабски емирства.

През януари руските бомбардировки причиниха прекъсвания на отоплението в Киев с тежест и продължителност, невиждани от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 г., припомня АФП.