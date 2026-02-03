На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

П равната комисия в парламента разглежда на второ четене поправките в Изборния кодекс.

Намаляват избирателните секции в чужбина на 20

Миналата седмица по предложение на "Възраждане" на извънредно заседание на комисията, а в последствие и в пленарната зала, депутатите решиха да ограничат секциите в държавите извън ЕС до 20.

Предложението беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, част от БСП и ИТН. Идеята на "Възраждане" предизвика сериозно напрежение в Народното събрание, като критиките на опозицията са, че се ограничава правото на глас, а също и че много български граждани ще са принудени да пътуват хиляди километри, за да стигнат до урните.