България

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

Разследването на полицията и прокуратурата продължава

Обновена преди 14 минути / 3 февруари 2026, 07:06
Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища
На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС

На второ четене: Правната комисия гласува ограничението в броя на секциите в страните извън ЕС
Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба

Еднодневната винетка за леки коли вече е в продажба
Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите

Втори кръг консултации за служебен премиер: Президентът се среща с партиите
Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса

Очаква ни леден студ във вторник, до -14 градуса
Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Ето кой влиза в битката за председател на БСП
Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Р азследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода „Петрохан” продължава.

Три тела на мъже - на 45, 50 и 51 години, бяха открити до опожарената хижа „Петрохан“ край едноименния проход след сигнал, подаден на телефон 112 от майката на един от загиналите.

 

Жената потърсила помощ, след като не успяла да се свърже със сина си.

По случая тече разследване.

Откриха три тела край прохода „Петрохан”, проверяват за убийство (СНИМКИ)

Според неофициални данни, тримата са простреляни, а един от тях се е обадил на майка си и е намекнал какво ще се случи.

Първоначално се е говорело за четирима души, намирали се в района, но на място са открити телата на трима. Те са намерени в близост до изгоряла постройка в района на хижата, а не в самата сграда. В понеделник районът беше отцепен на голям периметър, като достъпът беше силно ограничен.

Кметът на село Гинци Георги Тодоров, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи в обсега са влезли служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

„Трите тела бяха простреляни в областта на главата. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа пред NOVA Тодоров. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията тепърва ще бъдат установени от експертите.

По думите на кмета мъжете са живеели постоянно в хижата. Общо там са пребивавали между осем и десет души. Според него има други лица, които се издирват. Проверяват се данни за един или двама души, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Кметът лично е разпознал жертвите, тъй като е имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта и е представян като собственик на хижата. Той е бил човекът, който е подписвал документи при проверки от институции и е контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите е бил познат на кмета по физиономия, като го е срещал по-рядко. Третият мъж не е бил разпознат от него, тъй като тялото му е било силно обгоряло и в положение, което не е позволило идентификация на място.

Хижата е била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове.

Мъжете твърдели, че „опазват горите и околната среда“, като често спирали туристи и местни хора, на които им искали документи за самоличност и ограничавали достъпа до района.

По думите на кмета на Гинци е възникнал пожар, който е бил потушен, но по-късно се е възобновил, наложило се е пожарната да се намеси повторно. Вътре са открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.

Източник: NOVA    
петрохан убийство тела разследване хижа
Последвайте ни
Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край

Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Зимната обстановка в страната затруднява движението, има ли затворени пътища

Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка

Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
И продажбите на BYD се разклатиха, Tesla може би е права да мине към роботите

И продажбите на BYD се разклатиха, Tesla може би е права да мине към роботите

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бил и Хилари Клинтън

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

Свят Преди 9 минути

Как да превърнем онлайн обявите в машина за успешни сделки

Как да превърнем онлайн обявите в машина за успешни сделки

Любопитно Преди 20 минути

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

Свят Преди 2 часа

„Етническият руски град“ Енхе се е превърнал в туристическа дестинация след години асимилиране и политика за етническо единство в Китай

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Ридолфи, Трокмортън и Бабингтън: Заговорите срещу кралица Елизабет I

Любопитно Преди 2 часа

Днес кралица Елизабет I е един от най-добре запомнените монарси на Англия, но тя невинаги е била толкова популярна

Джефри Епстийн имал таен син

Джефри Епстийн имал таен син

Свят Преди 10 часа

По време на предполагаемото раждане на момчето, последната известна спътница на Епщайн е била Карина Шуляк

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Свят Преди 10 часа

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре също отхвърли призивите за създаване на общоевропейска армия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Свят Преди 10 часа

Моди: Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

Свят Преди 11 часа

"Грами" за Далай Лама е "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай"

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

България Преди 11 часа

Мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 11 часа

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 12 часа

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

България Преди 12 часа

Сред ранените са две деца на 4 и 5 години

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

България Преди 13 часа

Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Свят Преди 13 часа

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 13 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Имен ден на 3 февруари – какво празнуваме, кои черпят и какви са поверията

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 февруари, вторник

Edna.bg

Лидерът на Югозапад привлече крило с над 200 мача в елита

Gong.bg

Атрактивно представяне на Марин Петков в Саудитска Арабия (видео+снимки)

Gong.bg

Скандалът с голи кадри от салони за лазерна епилация: Близо 100 души подадоха сигнали, сред тях - и непълнолетни

Nova.bg

„Файненшъл таймс“: ЕС и САЩ с военен отговор при нарушено примирие от Русия

Nova.bg