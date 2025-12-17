България

СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

От СДВР не дадоха повече информация по случая

17 декември 2025, 11:21

Народното събрание ще разгледа редовния Бюджет за 2026

Васил Терзиев за случая в 138-о СУ: Недопустимо посегателство върху децата в училище

Климатолог: Сняг за Коледа е малко вероятен, застудяване идва след празниците

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София
П о случая в 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София е образувано досъдебно производство, съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

От СДВР не дадоха повече информация по случая. 

Във вторник в Министерството на образованието и науката постъпи информация, че директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев призовава органите да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. "Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", каза Терзиев.  

Източник: БТА, Николета Василева    
Досъдебно производство 138 СУЗИЕ София Директор на училище Камери в санитарни помещения СДВР Министерство на образованието и науката Васил Терзиев Посегателство над деца Лично пространство
