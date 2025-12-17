СДВР: По случая в 138-о училище в София е образувано досъдебно производство

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено

П о случая в 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София е образувано досъдебно производство, съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От СДВР не дадоха повече информация по случая.

Във вторник в Министерството на образованието и науката постъпи информация, че директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев призовава органите да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. "Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", каза Терзиев.