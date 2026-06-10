Украйна: Плащаме за военната помощ от България

Г оворителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихий заяви, че Украйна не получава безплатна военна помощ от България и че сътрудничеството в областта на отбраната между страните се осъществява на търговска основа, предава "Фокус".

Украинското МВнР увери, че сътрудничеството със София в областта на отбраната е взаимноизгодно.

Тихий обясни, че Украйна получава необходимото отбранително оборудване, а българските предприятия и отбранителната промишленост получават възможности за развитие.

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Киев очаква подобно сътрудничество да продължи и в бъдеще.

"Благодарни сме на България, благодарни сме, че подобни проекти са възможни. Това сътрудничество е търговско, взаимноизгодно и ни позволява да постигаме мирни споразумения по-бързо“, заяви Тихий.

Според сенатора от създадената от Русия на украинска територия и по-късно анексирана "Донецка народна република" Александър Волошин, решението на България ще предизвика "ефекта на доминото", като и други европейските държави също ще започнат да отказват да предоставят средства и оръжие на Киев.

Припомняме, че министърът на отбраната на България Димитър Стоянов заяви, че до този момент са предоставени на Украйна 13 пакета с помощи. Той каза още, че няма да се предоставят оръжия от складовете на българската армия.

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

След вчерашното изявление на Стоянов, че София спира военната подкрепа за Украйна, днес премиерът Румен Радев заяви категорично: "Правителството спира предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме оказали достатъчно помощ".

От парламентарно представените партии излязоха с остра критика към управляващите по темата.