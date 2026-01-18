България

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

18 януари 2026, 10:05
Студ скова България! Жълт код е обявен в цялата страна

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини сега означава да поставим под въпрос изборите

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

В началото на миналата година екип на NOVA проведе експеримент. Напълнихме кошницата с основни хранителни продукти. Сега, година по-късно, решихме да повторим същия експеримент и да проверим дали има промяна в цените и каква е тя.

Миналата година, когато напазарувахме краве масло, сирене, прясно и кисело мляко, свинско месо и хляб, общата сума беше 43,16 лв. Тази година, целта беше да се закупят същите продукти със същия грамаж, а марките и производителите да бъдат същите, за да направим точно сравнение.

При кравето масло се наблюдава значително понижение на цената. За съжаление, това е един от малкото продукти, при които цената е намаляла, като тя е с около 3 лв. по-евтина в сравнение с миналата година.

Цените на яйцата са се увеличили с малко спрямо миналата година. Въпреки че по-рано бяха малко по-евтини, през последната година стойността на яйцата показва леко повишение.

Прясното и киселото мляко не са претърпели сериозни промени в цените през последната година. При избраните марки цените са почти идентични, без да се забелязва значителна разлика в стойността на продуктите.

Цената на свинското месо е една от най-забележителните промени. За една година цената му е намаляла с повече от 2 лв., което е сериозен спад в стойността на този продукт.

Цената на сиренето е с около 1 лев по-висока в сравнение с миналата година. Това е продукт, при който се наблюдава увеличение в стойността, въпреки че разликата е сравнително малка.

Цената на хляба от 500 грама остава стабилна, като не претърпява никаква промяна през последната година. Хлябът остава на същата цена, която е била и преди 12 месеца.

След приключване на пазаруването, общата сума за същите продукти е 43,58 лв., което е с 42 стотинки повече от миналата година. Това показва, че пазаруването на същите продукти тази година е леко по-скъпо, но увеличението не е драстично.

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Почина актьорът Иван Несторов

Бивш депутат: Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Waze с нова идея: да показва къде са снегорините

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
