Свят

Тръмп е подложен на превантивно лечение заради обрив на врата

Червен обрив се виждаше от дясната страна на врата на Тръмп, точно над яката, на снимки от участието му в наградна церемония в понеделник

5 март 2026, 06:54
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е подложен на превантивно лечение заради червен обрив на врата, заяви неговият лекар, но вчера Белият дом отказа да предостави повече подробности за състоянието на държавния глава, предаде Ройтерс.

В изявление след събитието д-р Шон Барбабела, лекар на Белия дом, посочи, че Тръмп използва обикновен крем като „превантивно лечение на кожата“. „Президентът ще е на това лечение в продължение на една седмица, като се очаква зачервяването да продължи няколко седмици“, заяви Барбабела.

Попитана в сряда защо лечението е необходимо, говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред журналисти, че няма допълнителна информация извън посоченото в изявлението на лекаря.

Здравословното състояние на Тръмп, който е на 79 години, привлича по-голямо внимание по време на втория му мандат, тъй като понякога се забелязват синини по ръцете му и подуване на краката му. През януари Тръмп обясни синините по ръцете си с честата употреба на аспирин, а от Белия дом заявиха, че президентът е ударил ръката си в маса по време на пътуване в чужбина. Миналия юли след като глезените на президента изглеждаха подути, лекарят на Белия дом съобщи, че ултразвуково изследване на краката му е установило „хронична венозна недостатъчност – доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70 години“.

Когато встъпи във втория си мандат миналата година, Тръмп беше най-възрастният президент на САЩ, полагал клетва. В миналото той често сравняваше здравословното си състояние с това на бившия президент, демократа Джо Байдън.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Здраве на президента Червен обрив Превантивно лечение Белият дом Лекар на Белия дом Синини по ръцете Подуване на краката Венозна недостатъчност Втори мандат
