България

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница

4 март 2026, 17:31
Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е
Малена Замфирова   
Източник: БГНЕС

П иян турист контузи тежко най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова. Младата състезателка претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия. Новината идва от федерацията по ски.

Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците в Чехия са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката.

Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.

Вицепрезидентът на БФCки Георги Бобев заяви, че Малена Замфирова трябва да претърпи сложна хирургична интервенция в петък в Грац, Австрия.

„Инцидентът се случи вчера в късния следобяд след тренировка в свободната зона, много нелеп и неприятен инцидент. Тя изобщо не е била подготвена за този инцидент. Случва се на паркинга, ударена е отзад от турист с много голяма скорост. Туристът е бил употребил алкохол“, сподели Бобев пред „Дарик“.

„Резултатът е много сериозен, с поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Поддържаме връзка постоянно. Федерацията заедно със семейството правим всичко необходимо, за да се уреди най-доброто възможно лечение на Малена“, добави той.

„Много известен специалист в Грац, Австрия ще направи операция. В петък трябва да претърпи сложна хирургична интервенция, която да стабилизира бедрото“, допълни вицепрезидентът на БФCки.

„Много е рано да се правят оценки. Тя е в отлична форма, млад организъм. Надяваме се, че ще успее напълно да се възстанови. Със специална линейка ще бъде транспортирана до Грац. Рано сутринта би трябвало да бъде в клиниката в Грац.“

„Тя преживява ситуацията по най-неприятния начин. С подкрепата на семейството, на федерацията и на всички, които се радват на успехите на Малена, вярваме, че ще преодолеем и тази ситуация. В нашите спортове често се случват контузии, но тази е изключително нелепа. През годините имаме натрупан много опит и контакти.“

„Ние ще направим всичко възможно, за да преодолеем заедно тази ситуация. Да и пожелаем бързо възстановяване“, каза още Георги Бобев.

Източник: БГНЕС    
Малена Замфирова Сноуборд Инцидент Пиян турист Контузия Фрактури Чехия Австрия Световна купа
Последвайте ни
Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

Огромно задръстване след тежка катастрофа в София

Огромно задръстване след тежка катастрофа в София

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 20 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 22 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 21 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Георги Георгиев: Няма дъно в българската политика</p>

Георгиев: ПП-ДБ саботира 440 милиона евро за България

България Преди 50 минути

Георги Георгиев: Няма дъно в българската политика

Ирански ракети удариха Йерусалим

Ирански ракети удариха Йерусалим

Свят Преди 57 минути

Това беше втората серия от взривове в града днес

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

Любопитно Преди 1 час

Изпълнителката на хита „Magnet“ в момента е на обиколка с шоуто си „Little Miss Drama“, като на 27 февруари тя ясно даде да се разбере, че е приключила с добрия тон към NFL звездата

Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

България Преди 1 час

Той пътувал от Гърция за Полша

Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис са сред новите членове на Залата на славата

Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис са сред новите членове на Залата на славата

Любопитно Преди 2 часа

За да бъдат избрани, кандидатите трябва да са живели в Калифорния поне пет години и да са постигнали успехи в полза на щата, нацията и света, според уебсайта на Залата на славата на Калифорния

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Любопитно Преди 2 часа

Дейвид и Виктория Бекъм публично поздравиха Бруклин за 27-ия му рожден ден въпреки информацията, че той е поискал контакт с тях единствено чрез адвокат на фона на продължаващия семеен конфликт между тях

Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

България Преди 2 часа

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

България Преди 2 часа

По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които животът и здравето на хората са застрашени

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

България Преди 3 часа

Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, минавайки по въздушен коридор през южен Оман и Египет

Дрон удари американска военна база

Дрон удари американска военна база

Свят Преди 3 часа

Ирак споделя около 15000-километрова граница с Иран

Пийт Хегсет

САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

Свят Преди 3 часа

Американският секретар по отбраната Пийт Хегсет даде брифинг в Пентагона, който започна с думите: „Америка печели решително, опустошително и безмилостно“

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Нов претендент влиза в голямата игра тази вечер

Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

Освободиха от длъжност тримата топ директори в МВР

България Преди 4 часа

Досега Дечев освободи 25-ма висши служители на МВР, както и главният секретар

Ормузкия проток

Кораб в Ормузкия проток е ударен от „неидентифициран снаряд“

Свят Преди 4 часа

Плавателният съд се е намирал на две морски мили северно от Оман и е „плавал в източна посока през Ормузкия проток“

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Мадлен Алгафари разкрива как да се справим със загубата и тревожността

Любопитно Преди 4 часа

Този разговор ни води през етапите, които са необходими на съзнанието и душата ни, за да се правим със загубата на любимите ни хора

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

Министър Ангелина Бонева подаде оставка

България Преди 4 часа

Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването ѝ

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Гордост на южния полюс: Писателят, който откри България в л

Edna.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Ясно е колко ще отсъства Кристиано Роналдо

Gong.bg

Хари Кейн на лов за рекорди

Gong.bg

Пиян турист помете на писта в Чехия Малена Замфирова, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg

Кризисният щаб: Не можем да съдействаме на българи извън засегнатия регион в Близкия изток

Nova.bg