Русия заплаши с военен съюз на Балканите

В Сърбия реагираха на заплахата

4 март 2026, 19:46
Русия заплаши с военен съюз на Балканите
Източник: iStock

"Властите в Хърватия, Албания и Косово навлизат в практическата фаза на формиране на надрегионален военен блок. Този съюз предвижда засилване на военния потенциал, съвместни покупки на оръжие и развитие на военната индустрия".

Това каза днес говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, предаде БГНЕС.

Нови военни съюзи на Балканите: Колко опасно е това?

"Ще припомня, че преди година Загреб, Тирана и Прищина сключиха споразумение за военно сътрудничество в областта на сигурността. През това време беше одобрен обширен комплекс от мерки за формиране на субрегионален военен блок, а сега настъпва практическата фаза", каза Захарова.

"Участниците в тройката планират да увеличат оперативното сътрудничество между армиите, да купуват колективно оръжие, безпилотни летателни апарати, системи за противовъздушна отбрана, противотанкови средства и много друго. Също така възнамеряват да създадат собствени военнопромишлени капацитети", подчерта Захарова.

"Акцентът е върху възстановяването на албанския военнопромишлен комплекс и производството на бронирани машини, артилерийски снаряди и друго въоръжение", посочи тя.

Сърбия и Унгария създават военен съюз

"Особено място се отделя на борбата с така нареченото злонамерено влияние на трети страни, от които уж произлизат определени рискове, киберзаплахи, които могат да засегнат критичната инфраструктура. Паралелно се решава задачата за милитаризация на Прищина и вграждането на тази самопровъзгласена формация в механизмите на НАТО и инициативите в региона", обяви Захарова и добави: "Подобни действия нарушават Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН. Това не е просто повтаряне на мантра и не е само от уважение към международното право, на което трябва да се позоваваме. Не, това е практическата страна на въпроса".

Никой не ни е канил в новите военни съюзи на Балканите

БГНЕС посочва, че "заплахата" от този съюз се разпространява лично от сръбския президент Александър Вучич, като периодично в него бива включвана България, която няма нищо общо, за да се подчертае "антисръбската заплаха".

Припомняме, че Хърватия, Албания и Косово подписаха декларация за сътрудничество в отбраната на 18 март 2025 г. в Тирана. Това не е военен съюз, а тристранна декларация за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между трите държави.

Източник: БГНЕС    
Военен блок Мария Захарова Хърватия Албания Косово
