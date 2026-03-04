Унгария с искане към Путин, той направи жест, Украйна се ядоса

У нгария поиска гаранции от Русия, че няма да увеличава цените на петрола и газа за унгарските потребители, въпреки рязкото поскъпване на енергийните суровини на световните пазари заради конфликта в Близкия изток, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто.

Той подчерта, че ще търси уверения, че „суровият петрол и природният газ, необходими за енергийните доставки на Унгария, ще продължат да бъдат на разположение за нас“.

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

„Тук съм и за да получа гаранции, че въпреки променените обстоятелства и глобалната енергийна криза, Русия ще продължи да доставя необходимите количества петрол и газ за Унгария на непроменени цени“, посочи Сиярто, цитиран от АФП.

Унгария е най-големият вносител на руски изкопаеми горива в Европейския съюз, като запази покупките си и си осигури изключения от санкциите въпреки натиска от Брюксел на фона на руската офанзива в Украйна.

Русия освобождава двама граждани с двойно украинско-унгарско гражданство, задържани като военнопленници след като са воювали в редиците на украинската армия, обяви руският президент Владимир Путин в сряда по време на срещата с унгарския външен министър в Москва.

„Тези граждани притежават двойно гражданство - едновременно украинско и унгарско - и са били принудително мобилизирани. Решение беше взето от мен да освободя двама от тях", заяви Путин.

Унгария и Словакия "хранят" Кремъл

Руският президент уточни, че двамата ще бъдат предадени още същия ден - те ще заминат за Будапеща на борда на самолета, с който унгарският външен министър е пристигнал в Москва. Освобождаването им е в отговор на лично искане от страна на унгарския министър-председател.

Украинското министерство на външните работи от своя страна обвини Унгария и Русия в циничнo манипулиране на въпроса с военнопленниците.

„Поразително е колко цинично е да се превърне въпросът за освобождаването на хора в политически пиар преди изборите в Унгария и в разменна монета в отношенията с Кремъл", се казва в изявлението на украинската дипломация, която директно обвини Москва в „манипулиране" на темата.