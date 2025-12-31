България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

О т 1 януари 2026 г. България официално ще приеме еврото като своя национална валута — един от най-значимите икономически преходи в последните десетилетия. Това решение налага редица промени, които ще засегнат всеки гражданин, включително начина, по който се изплащат заплатите, пенсиите и социалните помощи.

Какво ще се случи с вашата заплата?

От първия ден, в който евро стане официално платежно средство, всички трудови възнаграждения ще бъдат изплащани в евро. Това означава, че месечната ви заплата не просто ще бъде конвертирана, а автоматично ще се преизчисли по фиксирания обменен курс 1 EUR = 1.95583 BGN и ще бъде закръглена до най-близкия цент.

Важно: начинът на изплащане (банков превод, например) не се променя — само валутата, в която получавате парите си.

Пенсии и социални помощи – в евро от 2026 г.

Подобно на заплатите, пенсиите и всички социални помощи, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, също ще се изплащат в евро. Това включва не само основните пенсии, но и различни видове помощи, които получават гражданите. Паричните суми ще бъдат преизчислени по същия обменен курс и с аналогично закръгляне.

Този механизъм е предвиден, за да се гарантира плавен преход без промяна в реалната стойност на получаваните плащания.

Какво означава това за ежедневието ви?

От 1 януари 2026 г.:

Всички финансови документи, дължими или изплатени след тази дата, ще бъдат в евро.

Когато получавате пари в брой, банкови извлечения или пенсионни плащания, те ще бъдат в евро и евро центове.

За кратък период (обикновено до 12 месеца) на много места ще има двойно показване на цените – в лева и евро, за да може потребителите лесно да сравняват стойностите.

Два ключови периода след въвеждането

Период на двойно плащане:

За първия месец след въвеждането на еврото и левът, и евро ще бъдат законно платежно средство. Това означава, че можете да плащате в две валути, но след този месец левът ще бъде изтеглен от обръщение.

Период на двойно показване на цени:

За до 12 месеца от въвеждането на евро всички фирми и институции ще показват цените на стоки и услуги както в лева, така и в евро, за да подпомогнат ориентацията на потребителите.

Как България стигна до еврото – решаващата 2025 година

2025 г. се превърна в ключовата година за присъединяването на България към еврозоната. Именно тогава приключи дългият процес на оценка от страна на европейските институции, който трябваше да даде окончателен отговор на въпроса готова ли е страната да приеме еврото.

В рамките на годината Европейската комисия и Европейската централна банка публикуваха своите конвергентни доклади, които потвърдиха, че България изпълнява основните икономически критерии – стабилни публични финанси, контролирана инфлация и дългогодишна финансова дисциплина, подплатена от валутния борд. Това отвори пътя към политическото решение за членство в еврозоната.

Паралелно с европейските оценки, в страната започна активна подготовка за самото въвеждане на еврото. Държавните институции, банките и бизнесът преминаха към техническа и административна адаптация – от актуализиране на софтуерни системи и счетоводни практики до подготовка за двойно обозначаване на цените. През 2025 г. беше засилена и информационната кампания към гражданите с цел да се разсеят опасенията за скрито поскъпване и да се обясни механизмът на превалутиране.

В същото време темата за еврото се превърна и в обект на обществен и политически дебат. Част от обществото изрази притеснения, свързани с цените и покупателната способност, докато други видяха в членството в еврозоната логична стъпка към по-голяма икономическа стабилност, по-евтини трансакции и по-лесен достъп до европейските финансови пазари.

Кулминацията на процеса дойде с окончателното решение на Съвета на ЕС, с което беше потвърдена датата 1 януари 2026 г. като начало на използването на еврото в България и беше утвърден фиксираният курс от 1.95583 лева за едно евро. Това решение сложи край на периода на изчакване и постави страната в заключителната фаза на прехода.

Така 2025 г. остана в историята като годината, в която България направи последната и най-важна крачка към смяната на националната валута – процес, който засяга пряко доходите на хората, спестяванията им и начина, по който функционира икономиката.