МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които животът и здравето на хората са застрашени

4 март 2026, 16:14
Източник: БГНЕС

"В настоящия момент усилията ни са съсредоточени за извеждане на българските граждани в пряко засегнатите от военни действия държави".

Това заявиха от Кризисния щаб към МВнР на брифинг за евакуацията на българите от Близкия изток.

"По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които животът и здравето на хората са застрашени. Българските граждани с преустановени полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните с военни действия, като Индия, Малдивите, Шри Ланка и други следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България", поясниха от МВнР.

До намиране на алтернативни маршрути консулските служби имат готовност да окажат съдействие, но не и за намиране на алтернативен полет.

От МВнР посочват, че хората трябва да се обръщат към Ситуационния център, а не персонално към министъра на външните работи, зам.-министрите или служители на министерството.

Операцията за евакуация на българските граждани от Близкия изток се нарича "Искрена грижа", уточни зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов.

Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

"Правим няколко успоредни евакуации, не само една и оказваме съдействие на български граждани по всички точки на света", коментира директорът на Ситуационния център Ирена Димитрова.

"В последния момент много хора започнаха да се отказват от вече готовите резервации, а това не позволява местата да се запълнят в последния момент с други, опитваме се спешно да организираме нови хора и за това призоваваме тези, които са се записали вече и искат съдействие за прибиране в България от Абу Даби и Дубай за максимална коректност и получаване на обратна връзка за случаите, когато са намерили други маршрути", посочи Димитрова.

В момента правителственият самолет с 90 места пътува за Абу Даби, а за Дубай е нает самолет от частна комппания с 320 места. Желаещите евакуация трябва да са на съответните летища в 6 часа местно време. Има възможност и за трети полет на "България еър" утре, за Дубай. Днес оттам излетя друг самолет на авиокомпанията, който е бил на място преди конфликта.

Предвиден е и полет, който да евакуира българите от Оман. В същото време 8 души са били евакуирани оттам по индивидуални маршрути, включително и с полет на италианските авиолинии.

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

В Катар има 310 души по готов списък за евакуация към България, но за момента летището в Доха е затворено. Може да се наложи операция по сухопътен маршрут до границата със Саудитска Арабия и след това с полет от Рияд, където летището работи нормално.. 

МВнР е оказало съдействие на тур агенции в Йордания за общо 130 български граждани, 57 от които вече са се прибрали в България, 46 души се очакват на 5 март, останалите са самостоятелни туристи и се очаква да пристигнат в България през следващите дни.

От Ирак днес са се прибрали 5 български граждани, по суша, през границата с Турция. Отделно 13 души летателен екипаж, вече са изведени от Ербил в Иракски Кюрдистан. Тече евакуацията на още един човек.

Договорени са 30 места на полет, с който ще бъдат изведени 25 души от Бахрейн и 5 от Саудитска Арабия.В Кувейт има 10 българи, пожелали евакуация, но там летището е затворено, като посолството им оказва съдействие на място.

Източник: МВнР    
Евакуация Български граждани МВнР
