ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев

4 март 2026, 12:14
"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост
К оалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) подаде документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев. Той каза, че коалицията се заявява за „Силна България в силна Европа“.

Коалицията се явява единна и силна, каза съпредседателят на „Да, България“ и съпредседател на ПП-ДБ Божидар Божанов. По думите му коалицията стои „най-ясно и еднозначно“ за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и страната ни да бъде в центъра на Европа.

Попитани за изготвянето на листите с кандидат-депутати, Василев каза, че спорове не е имало. Като част от коалиционното споразумение са уточнени и листите, добави той.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
ПП ДБ Парламентарни избори ЦИК Асен Василев Божидар Божанов Силна България Без корупция Върховенство на закона В центъра на Европа Кандидатски листи
Откриха човешки кости край село Понор
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
