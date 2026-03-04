ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

Петър Карабоев с "най-зловещата история": Има 4 сценария на кризата в Близкия изток

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост

МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

К оалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) подаде документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев. Той каза, че коалицията се заявява за „Силна България в силна Европа“.

МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

Коалицията се явява единна и силна, каза съпредседателят на „Да, България“ и съпредседател на ПП-ДБ Божидар Божанов. По думите му коалицията стои „най-ясно и еднозначно“ за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и страната ни да бъде в центъра на Европа.

Попитани за изготвянето на листите с кандидат-депутати, Василев каза, че спорове не е имало. Като част от коалиционното споразумение са уточнени и листите, добави той.