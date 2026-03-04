ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

К оалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) подаде документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Регистрирахме се с 8800 подписа, обяви пред журналисти председателят на ПП и съпредседател на ПП-ДБ Асен Василев. Той каза, че коалицията се заявява за „Силна България в силна Европа“.
Коалицията се явява единна и силна, каза съпредседателят на „Да, България“ и съпредседател на ПП-ДБ Божидар Божанов. По думите му коалицията стои „най-ясно и еднозначно“ за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и страната ни да бъде в центъра на Европа.
Попитани за изготвянето на листите с кандидат-депутати, Василев каза, че спорове не е имало. Като част от коалиционното споразумение са уточнени и листите, добави той.