Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Н а брифинг министърът на отбраната Атанас Запрянов потвърди за свалената иранска ракета над територията на Турция.
Той нарече ставащото "ескалация" на конфликта в Иран и посочи, че ситуацията е била обсъдена днес на извънредно заседание в Министерството на отбраната.
Има ли заплаха за България? Министър Запрянов с коментар след атаката в Иран
Направеният анализ и изводи ще бъдат представени на Съвета по сигурността, който премиерът Андрей Гюров ще насрочи.
НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция
Запрянов беше категоричен, че НАТО "няма да се огъне" след атаките срещу Кипър и Турция и че планираните дейности и учения ще продължат по график.
МО спешно анализира нови рискове за територията на България
Той подчерта, че ставащото потвърждава, че алиансът е най-добрият гарант за сигурността на страните-членки.