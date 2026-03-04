МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

Петър Карабоев с "най-зловещата история": Има 4 сценария на кризата в Близкия изток

МЕЧ се регистрира за участие в изборите на 19 април. Документацията ни бе страхотна, с нужния брой подписи.

Това съобщи председателят на ПГ на МЕЧ Кирил Веселински.

Внесени са 6 660 подписа, въпреки, че събрахме над 15 хиляди подписа. Спокойни и уверени сме, че МЕЧ ще бъде фактор в следващото Народно събрание, където ще има и антикорупционно мнозинство. Моделът "Борисов-Пеевски" ограбва българския народ. МЕЧ ще бъде в следващото мнозинство, категоричен бе Веселински.

БСП се регистрира за вота с 80 хил. подписа

МЕЧ ще търси партньори във всички партии извън ГЕРБ и ДПС. Регистрирахме партията с пълномощно, обясни Веселински. "За МЕЧ непреодолима линия са Пеевски и Борисов. Няма да видите членове на МЕЧ рамо да рамо до отличниците на Бойко Борисов, които се разследват за източване на евросредства", каза той.

Радостин Василев продължава да бъде в Дубай, по-късно тази вечер или утре, когато има полет, ще се прибере в България.