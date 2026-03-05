Любопитно

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Ако редовно заспивате посред бял ден, вероятно е време да преразгледате хигиената си на съня

5 март 2026, 06:34
Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно
Източник: iStock

В секи знае какво е да си заседнал в скучна среща или учебен час, да гледаш дълго представление или да наблюдаваш заседание на кабинета и бавно да усещаш как привидно неудържимата сила на сънливостта те обзема, съобщи CNN.

Не се бойте. Има решения, подкрепени от експерти, за тези малки, но упорити кризи.

Много начини да останете будни

„Преди всичко, дайте приоритет на съня и се уверете, че си почивате достатъчно в нощта преди важни срещи, за да останете бодри“, каза д-р Рейчъл Салас, професор по неврология в Медицинския факултет на Университета „Джонс Хопкинс“.

Салас също препоръчва да си поставите ясни цели и намерения преди срещата, за да знаете какво искате да научите или да допринесете.

Имате ли време да подремнете? „Доказано е, че дрямка от едва 6 минути повишава бдителността“, съветва д-р Тони Кънингам, клиничен психолог и директор на Центъра за сън и когнитивни способности, и доцент по психология в Медицинския факултет на Харвард. Но спете кратко, добави той. „Ако спите повече от 30 минути, може да изпаднете в по-дълбоки фази на съня и да се почувствате още по-зле, когато се събудите!“

След това излезте навън, за да се разходите бързо. „Леките упражнения наистина помагат за ускоряване на сърдечната честота и стимулират производството на определени хормони и неврохормони, които могат да помогнат за предотвратяване на умората“, каза Кънингам.

Все още се чувствате замаяни? Отправете се до банята, за да „изплакнете лицето си със студена вода преди срещата“, предложи д-р Амита Сегал, директор на Института по хронобиология и сън в Медицинския факултет „Перелман“ към Университета на Пенсилвания.

Ами напитка? Сегал добавя, че пиенето на чаша кафе преди или по време на срещата също може да помогне, но използвайте този съвет за сутрешните срещи – кофеинът може да наруши съня ви. Ако не сте фен на кофеина, пиенето на вода по време на срещата също може да ви държи бодри, каза Салас.

Има ли смисъл от срещата? Салас предлага да останете активно ангажирани, като задавате въпроси и си водите бележки, което може да ви помогне да поддържате ума си буден и фокусиран.

Това постоянен проблем ли е?

Ако редовно заспивате посред бял ден, вероятно е време да преразгледате хигиената си на съня.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ , възрастните се нуждаят от седем или повече часа сън дневно, въпреки че броят им може да варира в зависимост от възрастта.

За да постигнете тази цел, уверете се, че стаята ви е тъмна, хладна и удобна за спане. Дръжте електронните устройства далеч от спалнята си и ги изключвайте поне час преди лягане. Създайте си график за лягане, при който да си лягате и да се събуждате по едно и също време всеки ден, дори през уикендите. Излагайте се на естествена светлина възможно най-скоро сутрин. Това ще ви помогне да настроите биологичния си часовник.

Ако сте проверили хигиената на съня си и все още заспивате по време на ежедневните си срещи, Салас препоръчва да попитате Вашия лекар за сънна апнея или други здравословни проблеми, свързани със съня.

Ако приемате лекарства без рецепта, хранителни добавки или лекарства с рецепта, които ви помагат да спите, не забравяйте да обсъдите това с вашия лекар. Това лишаване от сън може да е причинено от състояние, което изисква лечение.

Източник: CNN    
