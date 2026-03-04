България

Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

За да се отрази поскъпването у нас, трябва да бъдат направени нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи той

4 март 2026, 11:09
МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян
Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

Първа група български граждани от Близкия изток се завръщат в България

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост
Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове

Димитър Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след учебните часове
Петър Карабоев с

Петър Карабоев с "най-зловещата история": Има 4 сценария на кризата в Близкия изток
Срокът за регистрация на партиите и коалициите изтича

Срокът за регистрация на партиите и коалициите изтича
За първи път жена президент прие почетния строй на 3 март

За първи път жена президент прие почетния строй на 3 март
Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Н ие разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанциите също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен. Затова, ако видим прибързано покачване на цените, трябва ясно да кажем, че то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а най-вече от непазарно поведение. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на редовното правителствено заседание. 

Гюров подчерта, че България получава нефт и горива от дестинации, които не са засегнати от бойните действия, а доставките към страната не са прекъснати. По думите му в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта и преди повишаването на цените на световните пазари.

Петков обвини младежкото ГЕРБ за паниката с горивата

За да се отрази поскъпването у нас, трябва да бъдат направени нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи той. Премиерът добави, че държавният резерв разполага с достатъчно запаси, а собствениците на бензиностанции са потвърдили, че имат наличности и пазарът е спокоен.

Той предупреди, че страховете могат да създадат изкуствена криза и увери, че държавата няма да допусне паниката да се превърне в инструмент за печалба за сметка на гражданите. Премиерът заяви, че очаква от институциите бърза информация и решителни действия.

Източник: БТА, Николета Василева    
Държавен резерв Горива Цени на горивата Андрей Гюров Бензиностанции Рафинерия Бургас Доставки на нефт Пазарен контрол Икономическа стабилност Изкуствена криза
Последвайте ни

По темата

Министър Запрянов е разрешил преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното пространство на България

Министър Запрянов е разрешил преминаването на чужди въоръжени сили през въздушното пространство на България

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Тестваме бруталния китайски офроудър MHERO 817

Тестваме бруталния китайски офроудър MHERO 817

carmarket.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 12 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 14 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 13 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Свят Преди 7 минути

Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

Свят Преди 10 минути

В началото на януари руският президент Владимир Путин възложи на правителството и на Централната банка да подготвят програма за ускоряване на руската икономика

,

Интервенциите на САЩ в чужди държави: Какво показват?

Свят Преди 41 минути

Различни американски президенти са започвали военни действия в чужди страни, за да променят в своя полза властовите отношения там

<p>Радев: Конфликтът в Близкия изток застрашава България</p>

Румен Радев: Конфликтът в Близкия изток застрашава България

България Преди 46 минути

По думите му войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива

,

Секунди преди старта: Японската компания Space One спря изстрелването на ракетата си

Любопитно Преди 1 час

Решението за поредната отмяна на старта беше обявено по време на пряко предаване, което се излъчваше на сайта на компанията

Диана Григореску

От медицинска сестра в Канада до Hell’s Kitchen - историята на Диана Григореску (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Диана напуска Кухнята на Ада с противоречиви чувства - тъжна, че мечтата ѝ приключва и щастлива, че се връща при семейството си

Идентифицираха четирима от войниците, загинали в конфликта в Иран

Идентифицираха четирима от войниците, загинали в конфликта в Иран

Свят Преди 1 час

Те са единствените смъртни случаи, потвърдени от американските военни, откакто САЩ започнаха нова война срещу Иран съвместно с Израел

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

Свят Преди 1 час

След края на поклонението ще бъде оповестено кога ще е погребението

„Златни години“ за Шакира и Абдула: Инвеститори спасиха пет лъва от евтаназия

„Златни години“ за Шакира и Абдула: Инвеститори спасиха пет лъва от евтаназия

Любопитно Преди 1 час

Групата е пуснала призив за групово финансиране за хранене и обгрижване на петте лъва

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Технологии Преди 1 час

Американският ИТ гигант пусна новото поколение на процесорите си М5 в техните върхови форми - M5 Pro и M5 Max, които предоставя максимум изчислителна мощ за устройствата ѝ. Първите, които ще се възползват са новите лаптопи MacBook Pro

Снимката е илюстративна

CNN: ЦРУ въоръжава тайно кюрдите, за да разпали въстание в Иран

Свят Преди 1 час

Иранските кюрдски въоръжени групи разполагат с хиляди бойци, действащи по протежение на границата между Ирак и Иран, основно в кюрдския регион на Ирак

Виктор Папазов се закле като депутат от "Възраждане"

Виктор Папазов се закле като депутат от "Възраждане"

България Преди 1 час

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Славчо Крумов

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

Свят Преди 1 час

Тръмп и германският канцлер Фридрих Мерц разговаряха с репортери от Овалния кабинет след дълго планирана двустранна среща в Белия дом

<p>Иранска балистична ракета е поразила американската база &quot;Ал Удейд&quot;</p>

Катар: Иранска балистична ракета порази американската база "Ал Удейд"

Свят Преди 1 час

Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети

Провадия - Солницата

Солта, която създаде град: Провадия – Солницата вече е част от културната карта на Европа

Любопитно Преди 2 часа

Още преди египетските пирамиди да бъдат дори идея, тук, върху древното Мировско солно находище, е пулсирало сърцето на първия „монетен двор“ на Европа

<p>Тестваме бруталния китайски офроудър MHERO 817</p>

Тестваме бруталния китайски офроудър MHERO 817

Технологии Преди 2 часа

Всичко в този гигант е в изобилие: размери, мощност, кожа, системи за задвижване, офроуд възможности, вътрешно пространство... Само в едно направление страда – цената. Ниска е за това, което предлага

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Шакира отново е влюбена: сърцето ѝ принадлежи на 15 години по-млад актьор

Edna.bg

Григореску от Hell’s Kitchen: Червените не са отбор! Има само скандали, викове и крясъци! (ВИДЕО)

Edna.bg

Лудогорец готви мащабен отбор за следващия сезон, взима халф за 3 млн. евро

Gong.bg

Симеоне разкри какво е казал на Флик след мача

Gong.bg

Андрей Гюров: Имаме достатъчни запаси от горива, няма да допуснем изкуствена паника

Nova.bg

CNN: Опозиционни сили подготвят наземна операция срещу Иран в следващите дни

Nova.bg