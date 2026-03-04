Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

"Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв": Мъж твърди, че е нападнат от бивш полицай и години наред чака справедливост

Н ие разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанциите също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен. Затова, ако видим прибързано покачване на цените, трябва ясно да кажем, че то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а най-вече от непазарно поведение. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на редовното правителствено заседание.

Гюров подчерта, че България получава нефт и горива от дестинации, които не са засегнати от бойните действия, а доставките към страната не са прекъснати. По думите му в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта и преди повишаването на цените на световните пазари.

Петков обвини младежкото ГЕРБ за паниката с горивата

За да се отрази поскъпването у нас, трябва да бъдат направени нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи той. Премиерът добави, че държавният резерв разполага с достатъчно запаси, а собствениците на бензиностанции са потвърдили, че имат наличности и пазарът е спокоен.

Той предупреди, че страховете могат да създадат изкуствена криза и увери, че държавата няма да допусне паниката да се превърне в инструмент за печалба за сметка на гражданите. Премиерът заяви, че очаква от институциите бърза информация и решителни действия.