Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

От 8 януари такива ще има и в зимните ни курорти Банско, Боровец и Пампорово

7 януари 2026, 07:41
П родължават проверките в цялата страна на данъчните и Комисията за защита на потребителите. Причината е необосновано повишение на цените заради навлизане на еврото.

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Комисията за защита на потребителите е извършила близо 4000 проверки, като 7% от обектите са извършили нарушения. Приходната агенция е направила над 800 проверки, издадени са 27 наказателни постановления. Глобите по тях са на обща стойност 135 000 лева. Голяма част от проверките са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400. 

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

На фокус в момента са търговията на дребно с хранителни стоки, козметични услуги, платени паркинги, преводи, фитнес зали и фирми за езикови курсове, предава NOVA.

След въвеждането на еврото: Колко и какви нарушения са констатирани

От 8 януари започват проверки и в зимните курорти – Банско, Боровец и Пампорово.

Източник: NOVA    
проверки цени повишение КЗП
