Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем

Днес православната църква почита паметта на Конон Исаврийски и на новомъченик Йоан Българин

5 март 2026, 06:37
Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем
Д нес православната църква почита паметта на Конон Исаврийски и на новомъченик Йоан Българин.

Конон бил родом от град Назарет в Галилея, Северна Палестина, където е живяла света Дева Мария и е расъл Иисус Христос в дома на дърводелеца Йосиф. В средата на трети век Конон се преселил в малоазийската област Памфилия и там работел като градинар. Препитавал се с труда на ръцете си и като християнин щедро раздавал на бедните плодове и зеленчуци.

Започнало обаче гонението срещу християните при император Деций и заедно с други вярващи в Иисус Христос бил заловен и Конон. Макар и без високо образование, той успешно защитил вярата си и решително отхвърлил увещанията на властите да се отрече от Христос. Затова бил жестоко изтезаван и починал при мъченията.

Новомъченикът Йоан Българин живял в XVIII в. Житието му е запазено в гръцки сборници с жития, откъдето е преведено на български. Не се знае родното му място. Казва се, че като младеж по някаква причина, той се подвел и се отрекъл от вярата си в Христос. Много скоро Йоан осъзнал голямата си грешка и започнал горчиво да съжалява за нея. Не могъл обаче да живее с тези угризения и отишъл да се кае в Света гора, както много често постъпвали православни мъже от различни народности. Тогава бил 18-годишен. 

Установил се като послушник в лаврата "Свети Атанасий" на Атон. Като послушание му възложили да се обучава при един стар монах и да се грижи за него, защото старецът бил с някакъв недъг. След три години монашеско изпитание Йоан с благословението на стареца си отишъл в Цариград с намерението да изкупи грешката си, задето се отрекъл от вярата. Облякъл се в мюсюлмански дрехи, сложил си и чалма и влязъл в църквата "Света София" (тогава джамия). Там пред всички заявил, че е християнин. За тази дързост веднага бил нападнат от тълпата и без съд и присъда го заклали в двора на църквата. Това станало на 5 март 1784 г.

Народни поверия и обичаи

В народния календар 5 март не е просто дата, а своеобразен праг между зимата и пробуждащата се земя. Този ден е посветен на труда и пророчествата за природата, като всяко явление сутринта е носело скрито послание за предците ни.

Старите хора са вярвали, че днес небето „говори“. Ако се събудите и видите слана, подгответе се за дълго чакане – пролетта ще закъснее. Силният вятър също не е добър знак, обещавайки студени и дъждовни месеци. Обратното – топлото и щедро слънце днес е предвестник на богата реколта и благодатно лято.

Забраните днес

Това е ден, в който мързелът е най-големият грях. Смятало се е, че ако човек бездейства на 5 март, обрича дома си на оскъдица. Съществували са и строги социални табута.

  • Без заеми: Да дадеш пари назаем днес е означавало буквално да „раздадеш“ берекета и късмета си.
  • Без кавги: Лошата дума и проклятието на този ден са имали особена сила – вярвало се е, че те тежат над човека през цялата година и носят нещастие.

Ритуалите

Основният девиз на деня е бил: „На св. Конон започвай да работиш в градината“. Дори времето да не е позволявало пълноценна сеитба, традицията е повелявала стопанинът да излезе и поне символично да прекопае земята. Този жест е бил молитва за плодородие и знак към природата, че човекът е готов за новия цикъл.

За да бъде домът защитен от нечисти сили, хората са прибягвали до силата на билките. Опушването с пелин или мащерка е бил задължителен ритуал – вярвало се е, че силният им аромат прогонва злите духове и кани просперитета в къщата.

Източник: БТА/проф. Иван Желев    
