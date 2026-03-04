България

Взрив на газова бутилка в Русе, пострада жена

Веднага на място са изпратени екипи на полицията

4 март 2026, 21:27
Източник: Thinkstock\Guliver

Ж ена пострада при инцидент с газова бутилка тази вечер в апартамент в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева. 

Сигналът е подаден в 19:22 часа. Газовата бутилка е била разположена на терасата на апартамент на седмия етаж в блок 305 в кв. „Чародейка". Получило се е изтичане на газ и загазоване на помещението, след което е последвал взрив. 

Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ. 

След взрива не е имало пожар. Живеещата в апартамента жена е била евакуирана. 

Взрив стресна цял квартал в Русе

От Спешна помощ в Русе съобщиха пред БТА, че тя е откарана с линейка в Университетската болница „Медика" с леки изгаряния по лицето и ръцете. 

От силата на експлозията са причинени материални щети на апартамента. Избита е част от дограмата на терасата. Отломки от нея са паднали върху паркирани край блока автомобили и са причинили щети. 

След взрив на газова бутилка в дома ѝ: Жена е в болница с изгаряния по ръцете, краката и таза

На място се извършва оглед. Причините за инцидента се изясняват. 

Източник: БТА, Мартин Пенев    
Газова бутилка Взрив Русе
