Взрив на газова бутилка в Русе, пострада жена

Ж ена пострада при инцидент с газова бутилка тази вечер в апартамент в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Сигналът е подаден в 19:22 часа. Газовата бутилка е била разположена на терасата на апартамент на седмия етаж в блок 305 в кв. „Чародейка". Получило се е изтичане на газ и загазоване на помещението, след което е последвал взрив.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ.

След взрива не е имало пожар. Живеещата в апартамента жена е била евакуирана.

От Спешна помощ в Русе съобщиха пред БТА, че тя е откарана с линейка в Университетската болница „Медика" с леки изгаряния по лицето и ръцете.

От силата на експлозията са причинени материални щети на апартамента. Избита е част от дограмата на терасата. Отломки от нея са паднали върху паркирани край блока автомобили и са причинили щети.

На място се извършва оглед. Причините за инцидента се изясняват.