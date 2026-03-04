Иран заплаши да атакува израелски посолства по света

И ранските въоръжени сили заплашиха, че ще вземат на прицел израелски мисии по света, ако Израел атакува дипломатическата мисия на Техеран в Ливан, съобщи военен говорител.

Ирански ракети удариха Йерусалим

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви на живо по телевизията:

„Ако Израел извърши такова престъпление, това ще ни принуди да превърнем всички израелски посолства по света в наша законна цел“.

Дрон удари американска военна база

Ден по-рано арабскоезичният говорител на израелската армия Авичай Адрае каза, че армията „предупреждава представителите на иранския терористичен режим, които все още се намират в Ливан, да напуснат незабавно, преди да бъдат взети на прицел“, като им даде 24 часа да се изтеглят.