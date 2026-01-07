България

Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

КЗП и Столичната община са установили нарушения в районите "Красно село" и "Възраждане"

7 януари 2026, 10:27
Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София
Източник: iStock photos/Getty images

КЗП и Столичната община предприемат общи действия срещу неправомерното повишение на цените в ученическите столове. Причината - зачестили сигнали за повишение на цените в ученическите столове на територията на София, съобщиха от Комисията.

"Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и тук няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата", коментира кметът на София Васил Терзиев.

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

В рамките на вече започналите проверки, КЗП установи, че от 2026 година е налице увеличение на крайните продажни цени на храната в част от ученическите столове в София.

Комисията ще проверява обосноваността на повишението по отношение на икономическата аргументация и добросъвестността при ценообразуването. КЗП вече е изискала от търговците доказателства, които да удостоверят необходимостта от промяна в цените. След анализ на предоставените документи ще бъде направена преценка за съответствие със закона, като се следи стриктно да не се допуска необосновано увеличение, свързано с прехода към еврото в периода на двойното обозначаване на цените.

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано в предвидените от закона размери от 5000 до 100 000 лв. 

Паралелно с това Столична община осъществява контрол върху изпълнението на договорните отношения с доставчиците на услугата "ученическо хранене", включително по отношение на спазването на договорените условия и цени. Проверките на Общината обхващат стриктното изпълнение на всички клаузи по действащите договори, както и механизмите за индексация. 

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Неспазените процедури и изисквания от страна на някои търговци ясно показва неправомернотоувеличение на цените в районите "Красно село" и "Възраждане". Кметът на район "Възраждане" потвърди, че фирмата доставчик на услугата в училища в района, която е увеличила едностранно цената на купон, незабавно ще върне старите цени, от преди последното увеличение на 5 януари, и ще възстанови наддадените пари на учениците като конкретни суми или чрез приспадане от следващи купони.

След като туристи платиха 500 лв. за три пържоли: КЗП започва проверки

КЗП очаква сигнали на гражданите при констатирано повишение на цените в ученическите столове и в други градове от страната. За столицата можете да бъдат подавани сигнали и на https://call.sofia.bg/.

Източник: КЗП    
Последвайте ни
Какви са версиите за катастрофата във Велико Търново, при която загина млад мъж

Какви са версиите за катастрофата във Велико Търново, при която загина млад мъж

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

Синът на Роналд Рейгън почина на 80 години

Синът на Роналд Рейгън почина на 80 години

Рядко астрономическо явление тази вечер: Марс, Венера и Меркурий се подреждат в една линия

Рядко астрономическо явление тази вечер: Марс, Венера и Меркурий се подреждат в една линия

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

pariteni.bg
Ford казва, че рекордните сервизни акции всъщност са хубаво нещо

Ford казва, че рекордните сервизни акции всъщност са хубаво нещо

carmarket.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 3 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 4 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 3 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 4 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фалшиви имейли мамят от името на Комисията за финансов надзор

Фалшиви имейли мамят от името на Комисията за финансов надзор

България Преди 38 минути

<p>Тази клавиатура всъщност е мощен AI компютър</p>

Тази клавиатура всъщност е компютър, който може да е по-мощен и от лаптопа ви

Технологии Преди 43 минути

Хардуерът става все по-мощен и малък, което позволява на ИТ компаниите да предлагат все по-изобретателни идеи. Например да внедрят напълно функционален компютър в тънка клавиатура. При това се справя дори с AI задачи

Папа Лъв XIV: Човечеството ще бъде преобразено от Бога, не от бълнувания за всемогъщество

Папа Лъв XIV: Човечеството ще бъде преобразено от Бога, не от бълнувания за всемогъщество

Свят Преди 1 час

Той закри Юбилея на Римокатолическата църква на Богоявление

Неправоспособен шофьор катастрофира в Разградско след употреба на алкохол и наркотици

Неправоспособен шофьор катастрофира в Разградско след употреба на алкохол и наркотици

България Преди 1 час

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан

Диетични рецепти за обяд, които ще спасят режима ви

Диетични рецепти за обяд, които ще спасят режима ви

Любопитно Преди 1 час

Една от основните пречки за смъкване на килограми е заетото ежедневие, поръчването на храна и липсата на постоянност или на идеи за готвене

Южнокорейският президент поиска помощ от Си Дзипин срещу ядрената програма на Пхенян

Южнокорейският президент поиска помощ от Си Дзипин срещу ядрената програма на Пхенян

Свят Преди 1 час

Ли е първият южнокорейски лидер, който посещава китайската столица от шест години насам

Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна

Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна

Свят Преди 1 час

Айдарус аз Зубайди трябваше да участва в мирна конференция в Рияд на 7 януари

Снимката е илюстративна

Усложнена зимна обстановка в Европа: Отменени полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища

Свят Преди 1 час

Отменени са 600 полета от и за летище „Схипхол“

Внимание, туристи! Висока опасност от лавини в Пирин

Внимание, туристи! Висока опасност от лавини в Пирин

България Преди 1 час

Новият сняг на Ивановден сутринта е около 15 - 20 сантиметра, мокър и силно навят в Алпийски и Преходен пояси

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Свят Преди 1 час

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия

Израел и Сирия се споразумяха за механизъм за комуникация с подкрепата на САЩ

Израел и Сирия се споразумяха за механизъм за комуникация с подкрепата на САЩ

Свят Преди 1 час

Механизмът "ще служи като платформа за бързо разрешаване на спорове и предотвратяване на недоразумения"

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Свят Преди 1 час

Метеоролозите предупреждават, че тежките условия ще се запазят поне до неделя

САЩ поемат водеща роля в гаранциите за сигурност на Украйна

САЩ поемат водеща роля в гаранциите за сигурност на Украйна

Свят Преди 2 часа

Американски и украински представители продължават с преговорите

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

България Преди 2 часа

Делегацията ще бъде ръководена от Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) и към нея ще се присъединят Христо Петров (Renew, България) и Валери Дево (Renew, Франция)

"ДПС-Ново начало" внася в НС закон за максималната надценка

"ДПС-Ново начало" внася в НС закон за максималната надценка

България Преди 2 часа

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Свят Преди 2 часа

Френската киноикона почина на 91-годишна възраст на 28 декември

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Край на поредицата топли дни

sinoptik.bg
1

Снегът носи на Китай 183 млрд. евро до 2030 година

sinoptik.bg

Мария Бакалова замени пуловерите с кокосови орехи и… интересна компания в Бали 

Edna.bg

От Холивуд до литературата: Какво свързва Никълъс Кейдж, Луис Хамилтън и Георги Господинов

Edna.bg

Световен шампион намерен мъртъв в дома му

Gong.bg

Сакалиев: Винаги ще бъда част от ЦСКА, но поемам по различен път

Gong.bg

Фалшиви имейли искат пари от името на Комисията за финансов надзор

Nova.bg

Изплащат първите пенсии в евро

Nova.bg