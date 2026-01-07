Проверяват за неправомерното повишение на цените в ученическите столове в София

КЗП и Столичната община предприемат общи действия срещу неправомерното повишение на цените в ученическите столове. Причината - зачестили сигнали за повишение на цените в ученическите столове на територията на София, съобщиха от Комисията.

"Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и тук няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата", коментира кметът на София Васил Терзиев.

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

В рамките на вече започналите проверки, КЗП установи, че от 2026 година е налице увеличение на крайните продажни цени на храната в част от ученическите столове в София.

Комисията ще проверява обосноваността на повишението по отношение на икономическата аргументация и добросъвестността при ценообразуването. КЗП вече е изискала от търговците доказателства, които да удостоверят необходимостта от промяна в цените. След анализ на предоставените документи ще бъде направена преценка за съответствие със закона, като се следи стриктно да не се допуска необосновано увеличение, свързано с прехода към еврото в периода на двойното обозначаване на цените.

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано в предвидените от закона размери от 5000 до 100 000 лв.

Паралелно с това Столична община осъществява контрол върху изпълнението на договорните отношения с доставчиците на услугата "ученическо хранене", включително по отношение на спазването на договорените условия и цени. Проверките на Общината обхващат стриктното изпълнение на всички клаузи по действащите договори, както и механизмите за индексация.

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Неспазените процедури и изисквания от страна на някои търговци ясно показва неправомернотоувеличение на цените в районите "Красно село" и "Възраждане". Кметът на район "Възраждане" потвърди, че фирмата доставчик на услугата в училища в района, която е увеличила едностранно цената на купон, незабавно ще върне старите цени, от преди последното увеличение на 5 януари, и ще възстанови наддадените пари на учениците като конкретни суми или чрез приспадане от следващи купони.

След като туристи платиха 500 лв. за три пържоли: КЗП започва проверки

КЗП очаква сигнали на гражданите при констатирано повишение на цените в ученическите столове и в други градове от страната. За столицата можете да бъдат подавани сигнали и на https://call.sofia.bg/.