27 политически формации подадоха документи в ЦИК за изборите

О бщо 27 политически формации са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите на 19 април, съобщиха от ЦИК. В 17:00 ч. изтече срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие във вота през април.

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 15 партии и 12 коалиции.

71 партии искат да участват в изборите

Според хронограмата за изборите днес е крайният срок за ЦИК да регистрира партиите и коалициите за участие в изборите.

До 14 март ЦИК трябва да регистрира за участие в изборите партиите и коалициите в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията ѝ. Отново до 14 март ЦИК може да извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава ѝ на партия, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията.

До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите.

На 18 март се очаква ЦИК да определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.