КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

От асоциациите на търговците и на производителите заявиха, че няма предпоставки за скок

9 януари 2026, 12:36
К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) е провела срещи с представители на Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства (БАТЕДЛ) и с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), съобщиха от пресцентъра на КЗК.

Срещите са част от извършвания от комисията секторен анализ на пазарите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти и са били планирани преди новогодишните празници, уточняват от регулатора.

Карадимов: КЗК ще вземе мерки срещу ръст на цените след въвеждането на еврото

Повод за разговорите са появили се в медиите твърдения за възможно повишаване на цените на лекарствата. По тази причина от страна на КЗК е бил поставен въпросът на какво се основават подобни изказвания и дали са обосновани от обективни причини. В отговор представителите и на двете браншови организации категорично са заявили, че няма предпоставки за увеличение на цените на лекарствените продукти и такова не се очаква, информират от пресцентъра на комисията.

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

Според участниците в срещите пазарът на лекарствени продукти е силно регулиран, а ценообразуването се контролира от компетентните органи, поради което не е възможно произволно увеличение на цените извън утвърдените в нормативната рамка параметри.

От КЗК посочват, че независимо от тези уверения, в рамките на секторния анализ комисията ще провери всички сигнали за неправомерно увеличаване на цените на лекарствата. При наличие на данни за необоснован ръст информацията ще бъде препратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия в рамките на техните правомощия по Закона за въвеждане на еврото.

Цените на лекарствата се вдигат

Представителите на бизнеса са уверили регулатора, че са създадени всички необходими предпоставки за плавно въвеждане на еврото в аптечната мрежа и към момента не се наблюдават проблеми при заплащането на лекарствените продукти с новата валута, съобщават още от пресцентъра на КЗК.

По време на срещите са били обсъдени и мерки за преодоляване на установените до момента пазарни дефицити в хода на секторния анализ, сред които въвеждането на добри европейски дистрибуторски практики и по-прецизен контрол върху паралелната търговия с лекарства.

КЗК ще направи секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост

КЗК започна секторния анализ на пазарите на търговия на едро и дребно с лекарствени продукти на 20 юни миналата година, като проучването се фокусира върху структурата и условията, при които функционират пазарите по веригата на доставка на лекарствени продукти, поведението на участниците в лекарствоснабдителния процес, както и причините за наблюдавания от началото на годината недостиг и липси на лекарствени продукти в страната. 

Източник: Женя Илчева, БТА    
кзк лекарства цени проверки
