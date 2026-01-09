КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

Какво трябва да знаете за ваксината срещу варицела

П родължават проверките от КЗП и НАП във връзка с въвеждането на еврото.

Цветислава Лакова от КЗП заяви, че тази сутрин са проверени 14 търговски обекта в София, като при 5 от тях е установено необосновано повишение на цените. Започнали са проверки и на търговски сайтове, предлагащи сладкарски изделия, предаде NOVA.

На територията на страната са проверени над 80 паркинга. В 15 от тях са установени до 50% увеличение на цените. В един от тях е над 50%.

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

На този етап от КЗП са издадени над 80 наказателни постановления за нарушения. Те са в минималния размер, тъй като са първи нарушения на търговците. При повторни – санкциите са по-високи.

Лакова посочи, че проверките ще продължат до 8 август тази година, а ако се налага - и след това.

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

Поскъпването е обосновано, ако има обективни икономически фактори - ръст на цената на тока, скок на наемната цена и други. Повечето от търговците обаче не са предоставили доказателства за обоснован ръст.

Анна Митова от НАП обясни, че проверките са между 300 и 400 на ден и засягат всякакви обекти. Наказателните постановления, връчени от НАП, са в размер на почти 200 хиляди лева.

Проверките в зимните курорти са регулярни, допълни тя, а тази година са започнали в четвъртък. На този етап не могат да бъдат посочени още резултати, но акцент в работата ще бъде и спазването на законодателството, свързано с приемането на еврото и необоснован ръст на цените. Митова допълни, че наличностите в касите на търговците в евро вече са все по-големи.

Лакова обясни, че са започнали проверки и в училищните столове. На този етап са проверени 15 на територията на цялата страна. При пет от тях има необосновано повишение на цените, три са обявили, че ще върнат старите цени и ще възстановят парите на родителите.