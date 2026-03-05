България

Обрат във времето: Идват валежи и застудяване

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

5 март 2026, 06:30
Обрат във времето: Идват валежи и застудяване
Източник: Thinkstock/Guliver

П рез нощта облачността ще продължи да се увеличава и на места в Западна България ще има валежи. В Източна България ще духа слаб югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В четвъртък ще бъде предимно облачно и на много места в Западна и Централна България ще има валежи. Преди обяд по-интензивни и значителни ще са валежите около Западна Стара планина, а в следобедните часове в района на Родопите. След обяд облачността от северозапад ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще проникне малко по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 5 март
Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 5 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 56 мин. и залязва в 18 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 25 мин. Луната в София залязва в 7 ч. и 35 мин. и изгрява в 20 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток, с него ще започне да прониква още студен въздух.

В събота ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб. Температурите ще се понижат и минималните ще са около нулата, а максималните - между 8° и 13°.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето валежи температури вятър България облачност планини Черноморието София дъжд и сняг
