Георгиев: ПП-ДБ саботира 440 милиона евро за България

Георги Георгиев: Няма дъно в българската политика

4 март 2026, 18:22
Георгиев: ПП-ДБ саботира 440 милиона евро за България
Източник: БТА

Б ългария ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ, предупреди на страницата си във Фейсбук бившият министър на правосъдието Георги Георгиев.

"Няма дъно в българската политика, в това се убедих лично днес докато представях проекта на първия досега Закон за лобизма. Политическа безстопанственост в особено големи размери – това се случи днес в Правна комисия в Народното събрание. Без никакви аргументи по същество освен "искаме, но нямаме желание", депутатите от ПП-ДБ саботираха националния интерес и ощетяват бюджета с 440 млн. евро,изпълнението на Плана за възстановяване и собствения си служебен кабинет, заяви Георгиев.

ПП-ДБ изпрати "джентълменско писмо" на ГЕРБ, от там отказаха такъв тип диалог

"В началото на месец април, 2026 г. България трябва да отчете изпълнени реформи по Четвъртото плащане, сред които последната неизпълнена в ресор Правосъдие е Закон за лобизма и срещу нея страната ни има право да получи 440 милиона евро безвъзмездни средства. Това условие, за такава точно реформа, е поставено тъкмо от кабинета на ПП-ДБ преди 4 години през април, 2022 г. с Плана за възстановяване, договорен от тях с ЕК. Въпреки това не е изпълнено от тяхното управление - нито от кабинета "Петков", нито от "Денков" и днес готовият закон на кабинета "Желязков" умишлено не беше подкрепен в парламентарната правна комисия от същите тези политици", поясни Георгиев.

"С този закон искаме всяка намеса в законодателния процес да бъде осветлена като представителство на интереси, а когато някой лобира по занятие или по търговски начин – това да е ясно на всички и да се впише в специален регистър. Да е видно кой с кого обсъжда и лобира за закони, да се осветлят срещите, да се създава незаличим "законодателен отпечатък" в подготовката на законите и да се вижда чий е той", подчерта Георгиев.

България може да загуби половината от парите по Плана за възстановяване

"Вменяваме задължения да разкрият пред обществото важна информация както политиците и институциите, така и самите лобисти да разкрият за кого точно работят, ако им е възложено от друг. Не откриваме "топлата вода" - ползвахме опита на много от развитите държава - САЩ, Германия, Франция, Австрия и други. Законопроектът е в съответствие с изискванията на ЕК и ОИСР, обсъден е с тях, за да отговорим на критериите им. И да, със закона задължаваме в годишните си доклади за дейността лобиращите организации да посочат общата изразходвана сума за лобиране, за да е ясно кой за какво плаща и какво е искал… Това е огромна спирачка на корупционното влияние и писане на закони по поръчка. Е, ама не е, защото законът беше саботиран от ПП-ДБ и няма изгледи да мине в пленарна зала", добави Георгиев.

План за възстановяване Саботаж ПП-ДБ Закон за лобизма
