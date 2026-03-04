Георгиев: ПП-ДБ саботира 440 милиона евро за България

Б ългария ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ, предупреди на страницата си във Фейсбук бившият министър на правосъдието Георги Георгиев.

"Няма дъно в българската политика, в това се убедих лично днес докато представях проекта на първия досега Закон за лобизма. Политическа безстопанственост в особено големи размери – това се случи днес в Правна комисия в Народното събрание. Без никакви аргументи по същество освен "искаме, но нямаме желание", депутатите от ПП-ДБ саботираха националния интерес и ощетяват бюджета с 440 млн. евро,изпълнението на Плана за възстановяване и собствения си служебен кабинет, заяви Георгиев.

"В началото на месец април, 2026 г. България трябва да отчете изпълнени реформи по Четвъртото плащане, сред които последната неизпълнена в ресор Правосъдие е Закон за лобизма и срещу нея страната ни има право да получи 440 милиона евро безвъзмездни средства. Това условие, за такава точно реформа, е поставено тъкмо от кабинета на ПП-ДБ преди 4 години през април, 2022 г. с Плана за възстановяване, договорен от тях с ЕК. Въпреки това не е изпълнено от тяхното управление - нито от кабинета "Петков", нито от "Денков" и днес готовият закон на кабинета "Желязков" умишлено не беше подкрепен в парламентарната правна комисия от същите тези политици", поясни Георгиев.

"С този закон искаме всяка намеса в законодателния процес да бъде осветлена като представителство на интереси, а когато някой лобира по занятие или по търговски начин – това да е ясно на всички и да се впише в специален регистър. Да е видно кой с кого обсъжда и лобира за закони, да се осветлят срещите, да се създава незаличим "законодателен отпечатък" в подготовката на законите и да се вижда чий е той", подчерта Георгиев.

"Вменяваме задължения да разкрият пред обществото важна информация както политиците и институциите, така и самите лобисти да разкрият за кого точно работят, ако им е възложено от друг. Не откриваме "топлата вода" - ползвахме опита на много от развитите държава - САЩ, Германия, Франция, Австрия и други. Законопроектът е в съответствие с изискванията на ЕК и ОИСР, обсъден е с тях, за да отговорим на критериите им. И да, със закона задължаваме в годишните си доклади за дейността лобиращите организации да посочат общата изразходвана сума за лобиране, за да е ясно кой за какво плаща и какво е искал… Това е огромна спирачка на корупционното влияние и писане на закони по поръчка. Е, ама не е, защото законът беше саботиран от ПП-ДБ и няма изгледи да мине в пленарна зала", добави Георгиев.