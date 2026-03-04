Свят

Турция привика посланика на Иран

Ракетата е била неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана

4 март 2026, 21:23
Турция привика посланика на Иран
Източник: AP/БТА

Т урция привика днес в Министерството на външните работи посланика на Иран, за да изрази пред него протест и тревога по повод балистичната ракета, която се бе насочила към турското въздушно пространство и бе неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, предаде "Ройтерс", като се позова на турски дипломатически източник.

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Министерството на отбраната на Турция съобщи по-рано днес за прехващане на балистична ракета, изстреляна от Иран, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Ракетата е била неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.

Източник: БТА, София Георгиева    
Турция Иран Балистична ракета
Последвайте ни
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Путин избухна: Това е терористична атака!

Путин избухна: Това е терористична атака!

Русия заплаши с военен съюз на Балканите

Русия заплаши с военен съюз на Балканите

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 22 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 1 ден
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 23 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция в България и още страни от ЕС срещу огромна схема за измами с ДДС

Акция в България и още страни от ЕС срещу огромна схема за измами с ДДС

България Преди 29 минути

Разследващите оценяват щетите от укриване на данъци на около 103 млн. евро.

Иран заплаши да атакува израелски посолства по света

Иран заплаши да атакува израелски посолства по света

Свят Преди 2 часа

Това ще стане ако Израел атакува дипломатическата мисия на Техеран в Ливан

Близо килограм кокаин и четвърт тон канабис в София

Близо килограм кокаин и четвърт тон канабис в София

България Преди 3 часа

Обвиняеми са общо четири лица

Павлин Коджахристов е новият директор на Столичния инспекторат

Павлин Коджахристов е новият директор на Столичния инспекторат

България Преди 3 часа

Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на Общината

Малена Замфирова

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

България Преди 4 часа

Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница

Огромно задръстване след тежка катастрофа в София

Огромно задръстване след тежка катастрофа в София

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал малко след 16.30 ч.

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

Любопитно Преди 4 часа

Изпълнителката на хита „Magnet“ в момента е на обиколка с шоуто си „Little Miss Drama“, като на 27 февруари тя ясно даде да се разбере, че е приключила с добрия тон към NFL звездата

Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

България Преди 4 часа

Той пътувал от Гърция за Полша

Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис са сред новите членове на Залата на славата

Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис са сред новите членове на Залата на славата

Любопитно Преди 4 часа

За да бъдат избрани, кандидатите трябва да са живели в Калифорния поне пет години и да са постигнали успехи в полза на щата, нацията и света, според уебсайта на Залата на славата на Калифорния

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

България Преди 5 часа

Той нарече ставащото "ескалация" на конфликта в Иран

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

Свят Преди 5 часа

Сложни алгоритми са добавяли детайли към досиетата на членовете на тази охрана, включващи адреси, дежурства, маршрути до работа и най-важното – кого обикновено са назначавани да защитават и транспортират. Така е изградено това, което разузнавачите наричат „модел на живот“

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Любопитно Преди 5 часа

Дейвид и Виктория Бекъм публично поздравиха Бруклин за 27-ия му рожден ден въпреки информацията, че той е поискал контакт с тях единствено чрез адвокат на фона на продължаващия семеен конфликт между тях

Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

Емил Дечев смени и шефа на ГДБОП Боян Раев

България Преди 5 часа

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

България Преди 5 часа

По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които животът и здравето на хората са застрашени

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

България Преди 5 часа

Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, минавайки по въздушен коридор през южен Оман и Египет

Дрон удари американска военна база

Дрон удари американска военна база

Свят Преди 5 часа

Ирак споделя около 15000-километрова граница с Иран

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Гордост на южния полюс: Писателят, който откри България в л

Edna.bg

Първи снимки от сватбата на Зендая и Том Холанд... Истина или изкуствен интелект?

Edna.bg

Христо Янев: Ако не се класираме за Европа, никой няма място в клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Брайтън - Арсенал, съставите

Gong.bg

Иран благодари на Испания за позицията ѝ срещу военните действия

Nova.bg

Пиян турист помете на писта в Чехия Малена Замфирова, откараха я с хеликоптер в болница

Nova.bg