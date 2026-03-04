Турция привика посланика на Иран

Т урция привика днес в Министерството на външните работи посланика на Иран, за да изрази пред него протест и тревога по повод балистичната ракета, която се бе насочила към турското въздушно пространство и бе неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, предаде "Ройтерс", като се позова на турски дипломатически източник.

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Министерството на отбраната на Турция съобщи по-рано днес за прехващане на балистична ракета, изстреляна от Иран, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Ракетата е била неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.